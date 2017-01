Moartea provocată de lavă: scenariile care pot avea loc

Sunt destule variabile în cazul morţii provocate de curgerea de lavă, de la temperatură, densitate, la scenariul care alcătuieşte un astfel de incident.



Dacă se întâmplă să cazi într-un râu de rocă vâscoasă incandescentă, cum are loc moartea?



O serie de experimente ştiinţifice şi accidentele unor ghinonişti arată că există mai multe posibilităţi.



Prima dată, o imagine de ansamblu. Lava are în medie 1000 de grade Celsius, dar poate varia foarte mult. Cea mai rece lavă are cel mult 510 grade Celsius şi se găseşte la Ol Doinyo Lengai, un vulcan în Tanzania. Vâscozitatea este şi ea foarte ridicată, lava fiind de 3-4 ori mai densă ca un corp uman. Este, de asemenea, „uleioasă” sau lipicioasă, ceea ce este din nou problematic. Aceasta poate fi totuşi şi foarte fluidă, cum este cea din Congo, unde în anul 1977 lava de 1200 de grade Celsius se deplasa cu o viteză de 60 km/h.



Atâta vreme cât râul de lavă este suficient de adânc, temperatura extremă va face ca organele interne să cedeze. Din păcate pentru nefericit, din cauza densităţii ridicate, scufundarea nu va avea loc imediat. Arsurile nu vor fi doar la suprafaţa pielii, ci vor distruge chiar şi stratul adipos, distrugând pe parcurs şi terminaţiile nervoase. În esenţă, este acelaşi proces ca în cazul fripturii.



Totuşi, sunt slabe şanse ca cineva să mai trăiască foarte mult timp după ce a avut un contact mai serios cu lava. Cea mai probabilă cauză a morţii va fi intoxicarea şi asfixierea cu gazele toxice emanate de lavă.