Ce spun astrele azi, 23 ianuarie

Cuadratura Lunii cu Neptun ar trebui sa determine amplificarea energiilor fizice si afective. Dar se poate intampla si sa apara stari de indispozitie, de confuzie sau tendinta de a fi grosolan. De asemenea, va puteti confrunta cu stari de apatie sau de plutire. Incercati sa va controlati si va recomandam sa nu luati azi decizii importante.



Berbecul

Confuzia si sensibilitatea exagerata din prima parte a zilei va pot afecta relatiile cu prietenii, mai ales ca sunt sanse sa nu ii intelegeti corect.

Va recomandam sa amanati deciziile importante, cu implicatii serioase in activitatea profesionala sau in afaceri.

Ar fi bine sa acceptati sfaturile unei rude apropiate, pentru ca intuitia s-ar putea sa nu va ajute prea mult.



Taurul

S-ar putea sa fiti irascibil, pentru ca nu reusiti sa terminati la timp o lucrare importanta. Ar fi bine sa nu va mai chinuiti astazi, pentru ca va lipseste simtul practic.

Se pare ca oboseala acumulata va afecteaza capacitatea de concentrare.

Va sfatuim sa va relaxati si sa va petreceti timpul liber alaturi de persoana iubita.



Gemenii

Relatiile cu persoana iubita sunt foarte bune si aveti ocazia sa petreceti impreuna momente romantice, poate intr-o excursie.

Nu este exclus sa cumparati un obiect de valoare, necesar pentru camin.

Va recomandam sa nu va implicati in activitati delicate, pentru ca s-ar putea sa nu obtineti rezultatele scontate.



Racul

Dimineata sunteti din cale afara de sensibil, nu va puteti concentra si este posibil sa nu luati cele mai bune decizii. Ar fi bine sa evitati investitiile, afacerile si sa nu va implicati in activitati care va solicita prea mult.

Va sfatuim sa va limitati la activitati de rutina. Incercati sa acordati mai multa atentie odihnei si relatiilor sentimentale!



Leul

Sunteti indispus pentru ca nu stati prea bine cu banii. Nu este momentul sa luati decizii importante.

Va recomandam sa evitati intalnirile de afaceri sau cu prietenii. Nu sunteti in forma si riscati sa stricati relatiile.

Pastrati-va calmul si evitati discutiile in contradictoriu cu membrii familiei!



Fecioara

Dimineata sunteti marcat de confuzie. Nu este exclus ca relatiile parteneriale sa aiba de suferit din aceasta cauza.

Daca vi se propune sa va asociati intr-o afacere sau sa incepeti o colaborare, va sfatuim sa nu va grabiti. Ar fi bine sa va consultati si cu partenerul de viata.



Balanța

Va sfatuim sa nu va asumati nici un risc. Se pare ca nu sunteti in cea mai buna forma, nici fizica, nici intelectuala.

Ar fi bine sa evitati discutiile cu o persoana mai in varsta, care incearca sa isi impuna punctul de vedere intr-o chestiune de afaceri.

Inarmati-va cu multa rabdare!



Scorpionul

Dimineata s-ar putea sa intervina ceva neprevazut si sa fiti nevoit sa va schimbati programul.

Faceti cunostinta cu o persoana importanta, gata sa va ajute sa porniti in afaceri. Va sfatuim sa nu sa luati decizii in graba.

Nu este exclus sa va petreceti seara impreuna cu persoana respectiva.



Săgetătorul

Se pare ca aveti probleme de sanatate din cauza surmenajului. Va sfatuim sa munciti mai putin si sa acordati mai mult timp odihnei.

Spre seara, s-ar putea ca un prieten sa va invite la o petrecere. Profitati de ocazie, dar aveti grija sa evitati excesele!



Capricornul

S-ar putea sa aveti o neintelegere cu prietenii. Va sfatuim sa va temperati agresivitate.

Dupa-amiaza aveti o stare de spirit mai buna si sunt sanse sa petreceti clipe romantice impreuna cu partenerul de viata.



Vărsătorul

S-ar parea ca nu aveti spor la nimic. Ce-i drept, astazi va cam lipseste simtul practic.

Va sfatuim sa nu fortati lucrurile. Incercati sa va destindeti!

Daca v-ati planificat o calatorie impreuna cu familia, va recomandam sa nu ezitati. Lasati comoditatea si nu va eschivati!



Peștii

Aveti planuri mari si intentionati sa finalizati o activitate importanta, inceputa mai demult.

Un telefon de la o ruda va schimba programul: trebuie sa plecati intr-o calatorie. S-ar putea sa aflati ca s-a imbolnavit o persoana la care tineti foarte mult.

Va sfatuim sa va verificati bagajele de doua ori.