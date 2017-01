Cum poți să faci VITAMINA C la tine acasă, dintr-un singur ingredient natural

Cele mai multe suplimente de vitamina C, ce se regăsesc în farmacii, sunt obţinute din ingrediente chimice. De obicei acestea nu conţin vitamina C naturală, ci sunt extrase folosind acid ascorbic, care este un produs chimic sintetic obţinut din glucoză.



S-a demonstrat faptul că acidul ascorbic distruge într-adevar microbii din organism, însă doboară la pământ sistemul imunitar.

Avantajele medicale ale cojilor de portocale:



Coaja de la o portocală de mărime medie conţine mai mult de 60 de flavonoide şi 170 de fitonutrienţi. Coaja de portocală îmbunătăţeşte digestia. Împiedică formarea de gaze în stomac, împiedică refluxul acid, împrăştiind eructaţiile acide.

Coaja de portocală susţine sistemul respirator, elimină tusea şi poate calma astmul.

Cojile de portocale au proprietăţi anti-microbiene şi calmante, susţinând regenerarea celulelor hepatice.



Realizarea vitaminei C la tine acasă este un procedeu foarte simplu şi nu te va costa aproape nimic, astfel:



– se adună coaja de la o portocală şi se taie fâşii



– se lasă la uscat, până când acestea se vor



– după ce s-au uscat, cu ajutorul unei râşniţe de cafea se macină până când se va forma un praf



Suplimentul natural de vitamina C este acum pregătit pentru consum.



Administrare:



– se consumă câte o linguriţă în fiecare zi

– o singură linguriţă din acest praf va oferi organismului mai multă vitamina C decât are nevoie.