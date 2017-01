Ce spun astrele azi, 22 ianuarie

Sextilul Soarelui cu Luna sporeste creativitatea si favorizeaza imaginatia creatoare. Este momentul sa va puneti in valoare talentele artistice de care dispuneti. Intr-o astfel de zi nu este indicat sa luati decizii importante, mai ales in domeniul financiar.



Berbecul

In prima parte a zilei sunteti cam visator si aveti tendinta sa neglijati problemele importante pe care le aveti de rezolvat.

Nu este momentul sa incepeti noi activitati, pentru ca deciziile pe care le luati s-ar putea sa fie gresite.

Profitati de ajutorul pe care vi-l ofera o persoana draga din familie!



Taurul

Talentul dumneavoastra creativ este apreciat in societate. Ar fi bine sa il folositi pentru rezolvarea problemelor profesionale si in afaceri.

Sfaturile unei rude mai in varsta va ajuta sa evitati o problema financiara.

Dupa-amiaza primiti vizita unor prieteni de familie, in compania carora va simtiti foarte bine.



Gemenii

Nu sunteti prea comunicativ si ar fi bine sa amanati intalnirile de afaceri.

De asemenea, va sfatuim sa amanati deciziile importante in domeniul financiar.

Dedicati-va unor activitati relaxante!



Racul

Aveti succes in toate activitatile legate de camin, dar si in societate.

Puteti sa va faceti planuri de viitor. Ideile dumneavoastra sunt apreciate atat de partenerul de viata, cat si de partenerii de afaceri.

Va sfatuim sa evitati speculatiile de orice fel.



Leul

Puterea creativa de care dispuneti va indeamna sa incepeti o activitate noua. Aveti toate sansele de reusita pe plan intelectual si sentimental.

Parcurgeti o perioada favorabila inspiratiei artistice, in care imaginatia va stimuleaza creativitatea.

Nu neglijati odihna!



Fecioara

In prima parte a zilei, sunteti mai sensibil decat de obicei, iar relatiile cu anturajul ar putea fi usor tensionate.

Fiti prudent si nu faceti promisiuni pe care nu sunteti sigur ca le veti putea respecta!

Va sfatuim sa va dedicati timpul liber activitatilor creative.



Balanța

In viata dumneavoastra au loc schimbari importante, care va ofera multe satisfactii. Activitatea intelectuala intensa si puterea creativa de care dispuneti contribuie la succesul dumneavoastra pe plan social.

In partea a doua a zilei, aveti de luat o decizie importanta pe plan sentimental. Puteti sa va bazati pe intuitie.



Scorpionul

Incepeti ziua plin de optimism si cu o imaginatie debordanta. Aveti toate sansele sa va faceti remarcat prin talentul artistic.

In partea a doua a zilei, s-ar putea sa faceti cunostinta cu o personalitate din domeniul artelor, care va juca un rol important in cariera dumneavoastra.

Nu neglijati relatiile cu persoana iubita!



Capricornul

Aveti sanse de reusita in tot ce faceti azi. Este un moment excelent pentru a sustine examene, lucrari artistice si proiecte.

Relatiile pe plan sentimental sunt foarte bune. Ar fi bine sa acordati mai multa atentie problemelor cu care se confrunta membrii mai tineri ai familiei.



Vărsătorul

Sunteti hotarat sa incepeti o afacere, dar nu prea va ajung banii. Daca reusiti sa va puneti la lucru imaginatia si inventivitatea, puteti face rost de suma necesara.

Dupa-amiaza s-ar putea sa suferiti o deziluzie pe plan sentimental, care, insa, nu va afecteaza prea mult.

Va sfatuim sa evitati calatoriile lungi.



Peștii

Zi favorabila pentru planuri de viitor si pentru demararea unor noi activitati in domeniul social.

Relatiile cu prietenii si cu partenerul de viata sunt excelente.

Nu va pripiti in luarea deciziilor importante!