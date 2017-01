Ce spun astrele azi, 21 ianuarie

Trigonul Lunii cu Venus sporeste importanta iubirii, a nobletei sufletesti si aduce sufletul pe primul plan. Astazi sunt sanse mari sa predomine gesturile frumoase.



Berbecul

Aveti posibilitatea sa luati o decizie importanta in privinta relatiilor sentimentale, care va poate schimba viata.

Cineva apropiat va ofera un cadou de care va bucurati foarte mult.

Prietenii va invita sa mergeti la o petrecere.



Taurul

Doriti mult sa faceti o schimbare sau sa incepeti ceva nou.

Traversati o perioada dificila, cu multe probleme de rezolvat. Nu stati prea bine cu banii, dar va sfatuim sa nu va faceti griji.

Evitati speculatiile financiare!



Gemenii

O ruda mai in varsta reuseste sa va temperareze dorinta de a obtine venituri riscante.

Va sfatuim sa nu va sacrificati tot timpul liber pentru interese materiale. Nu merita sa va neglijati prietenii!

Ar trebui sa acordati mai multa importanta studiului si relatiilor sentimentale.



Racul

Este posibil sa incepeti o noua etapa in viata sociala si pe plan sentimental. Sunt favorizate intalnirile cu persoane mai tinere, comunicarea cu persoana iubita si calatoriile.

Aveti o dorinta intensa de schimbare. Acum este momentul sa demarati o noua afacere.

Va recomandam sa fiti atent la cheltuieli.



Leul

Nu este o zi favorabila investitiilor.

Va sfatuim sa evitati speculatiile. Nu cautati sa obtineti sume necuvenite, pentru ca riscati sa aveti necazuri!

Dupa-amiaza, este posibil sa aveti musafiri. Relatiile sentimentale va ofera mari satisfactii.



Fecioara

Va aflati intr-o perioada favorabila contactelor sociale si relatiilor sentimentale, dar si pe plan social.

Dupa-amiaza, survin schimbari de program din cauza invitatiei la o petrecere. Va sfatuim sa nu neglijati odihna.



Balanța

Dimineata sunteti decis sa rezolvati o problema de familie, pe care ati tot amanat-o. Sunteti nevoit sa faceti cateva drumuri si cheltuieli destul de mari.

Aveti sentimentul ca nu va mai ajunge timpul, dar reusiti sa terminati tot ce v-ati propus.

Va recomandam sa aveti grija de bani. Exista pericolul sa ii pierdeti.



Scorpionul

Sunteti hotarat sa incepeti ceva nou. Este o zi favorabila activitatilor intelectuale si aveti ocazia sa va afirmati in societate.

S-ar putea sa va remarce o persoana de sex opus. Va recomandam sa dati dovada de prudenta.



Săgetătorul

Pot avea loc schimbari benefice in relatiile dumneavoastra sentimentale.

Sunteti comunicativ si aveti ocazia sa va imprieteniti cu o persoana deosebita. Nu este exclus ca aceasta relatie sa duca la o casatorie.

Spre seara, s-ar putea sa aveti o mica problema de sanatate. Nu este cazul sa va faceti griji: trece pana dimineata.



Capricornul

Dimineata va simtiti obosit, chiar epuizat. Este recomandabil sa evitati deciziile importante, mai ales in afaceri, si activitatile ce necesita un efort deosebit. Limitati-va la activitati de rutina!

Spre seara, s-ar putea sa mergeti in vizita la o persoana foarte draga, unde va recapatati buna dispozitie.



Vărsătorul

Dimineata incasati o suma considerabila, de pe urma unei afaceri. Desi se poate spune ca acum aveti bani, va sfatuim sa nu faceti investitii si nici calatorii lungi.

Ar fi bine sa va petreceti timpul liber impreuna cu persoana iubita. Incercati sa-i faceti o surpriza placuta!



Peștii

Desi sunteti foarte aglomerat, aveti suficienta energie pentru a face fata tuturor problemelor. Aveti ambitia sa mergeti pana la capat, indiferent de obstacole.

Situatia financiara nu va satisface, dar nici nu reprezinta o problema grava.

Discutati mai mult cu partenerul de viata!