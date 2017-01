Trump îi scrie Theresei May după ce aceasta i-a trimis o copie a unui discurs al lui Churchill

Președintele ales al SUA, Donald Trump, i-a scris șefei executivului britanic, Theresa May, după ce aceasta i-a trimis o copie a unui discurs faimos rostit de Winston Churchill în decembrie 1941, au informat vineri surse oficiale de la Londra, citate de EFE.



Un purtător de cuvânt de la Downing Street, care nu a dorit să intre în detalii cu privire la conținutul scrisorii, a menționat totuși că misiva se referea la cadoul pe care May i l-a făcut lui Trump, în decembrie 2016.



În respectivul discurs — pronunțat de Churchill în fața membrilor Senatului și ai Camerei Reprezentanților din Congresul SUA după atacul comis de japonezi asupra Pearl Harbour—, premierul conservator își exprima speranța că popoarele Marii Britanii și SUA vor putea 'merge împreună pe calea dreptății și a păcii'.



Theresa May 'a vorbit de mai multe ori cu președintele ales, i-a scris președintelui ales, a primit o scrisoare de la președintele ales și se va întâlni cu el în curând. Au discutat și vor continua să facă acest lucru', a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului britanic.



Șefa executivului de la Londra are programată o vizită la Washington, în această primăvară, pentru a se întâlni cu Trump, care este învestit vineri în funcția de președinte al SUA.