Ce spun astrele azi, 20 ianuarie

Sextilul Venus-Pluton aduce o limpezire a situatiilor, o intelegere mai profunda si mai corecta a locului pe care il ocupati in familie sau in societate. Este posibil sa simtiti nevoia de a prelua initiativa in camin sau in plan sentimental, in ideea de a lamuri lucrurile.



Berbecul

Aveti succes in afaceri si in activitatile casnice. Schimbarile pe care intentionati sa le faceti pot fi bine primite daca aveti grija sa cereti si parerea celor din jur.

Va sfatuim sa nu faceti exces de zel asumandu-va prea multe responsabilitati, pentru ca exista riscul sa nu le faceti fata.

Dupa-amiaza s-ar putea sa va intalniti cu o persoana deosebita.



Taurul

Nu este o zi prea buna pentru intalniri cu prietenii si nici pentru afaceri. Cei din jur ar putea sa nu va inteleaga corect dorinta de schimbare.

In plan sentimental, este de asteptat ca lucrurile sa mearga mai bine.

Va sfatuim sa nu neglijati problemele de serviciu.



Gemenii

Dimineata este posibil sa va intalniti cu o cunostinta cu care nu v-ati vazut de mult, care va invita la o reuniune.

Va sfatuim sa nu lasati problemele sentimentale sa se adune. Fiti onest si recunoasteti unde ati gresit!



Racul

Reusiti sa faceti o schimbare in relatiile sentimentale.

Dupa-amiaza va simtiti excelent la o intalnire cu prietenii. Aveti grija sa nu monopolizati conversatia!

Va sfatuim sa evitati discutiile in contradictoriu cu o femeie.



Leul

Dimineata sunteti pus pe fapte mari si va asumati o serie de riscuri pentru a rezolva cateva probleme legate de camin. Partenerul de viata va sustine.

Puteti sa incheiati contracte avantajoase si sa faceti investitii inspirate, dar va sfatuim sa fiti prudent.



Fecioara

Este o zi buna pentru a face schimbari in casa. Puteti sa va apucati de reparatii, reamenajari, zugravit etc. Apelati la ajutorul prietenilor si nu lasati pe maine ce puteti face azi!

S-ar putea ca o persoana mai in varsta sa va enerveze cu sugestiile sale foarte insistente si sa ajungeti la discutii aprinse.



Balanța

Nu va faceti planuri stricte pentru azi! Este putin probabil sa va puteti respecta programul.

Dimineata s-ar putea sa aveti de alergat pentru a rezolva probleme ale partenerului de viata.

Este un moment propice pentru a va ocupa de problemele financiare ale familiei.

Puteti sa va bazati pe intuitie.



Scorpionul

Aveti multe idei constructive, pe care doriti sa le discutati cu cei apropiati.

O ruda mai in varsta v-ar putea face o surpriza placuta, oferindu-va sprijin financiar si moral.

Este o zi buna pentru investitii.

Fiti mai atent cu partenerul de viata!



Săgetătorul

Sunteti preocupat de problemele profesionale si aveti tendinta sa neglijati relatiile sentimentale.

Nu este o zi buna pentru afaceri. Riscati sa pierdeti o suma importanta.

Va sfatuim sa va limitati la activitati de rutina si sa va odihniti mai mult.



Capricornul

Astazi nu este indicat sa va implicati in activitati importante.

Daca aveti ocazia sa petreceti dupa-amiaza impreuna cu partenerul de viata, ar fi bine sa nu ezitati.



Vărsătorul

Zi buna pentru afaceri.

Dimineata sunteti foarte optimist si aveti convingerea ca nimic nu va poate sta in cale. Va bucura si faptul ca relatiile cu persoana iubita merg mai bine.

Va sfatuim sa va pastrati realismul si sa evitati speculatiile.



Peștii

Chiar daca aveti multa treaba, nu este cazul sa va faceti griji. Este de asteptat sa fiti intr-o forma de zile mari.

Singurele dificultati pe care le puteti intampina sunt cele de comunicare.

Acordati mai multa atentie relatiilor sentimentale!