CONTINUAREA investigației despre imperiul Platon-Popușoi și schemele prin care aceștia au spălat banii furați din băncile moldovenești

Deschide.MD continuă investigația despre imperiul Platon-Popușoi și schemele prin care aceștia au spălat banii furați din băncile moldovenești. Bani cu care Veaceslav Platon și Constantin Popușoi au creat o rețea extinsă de companii: comerciant de petrol și gaze naturale, bancă comercială și o companie juridică privată. Conform investigației, scopul final al acestei scheme a fost: legalizarea fondurilor retrase în mod fraudulos din băncile din Republica Moldova.



În episodul 1 al investigației, scriam că banii furaţi de controversatul om de afaceri Veacelav Platon din cele trei bănci lichidate au fost „spălaţi" prin intermediul unor scheme lucrate de Constantin Popuşoi - un cunoscut administrator al afacerilor cu petrol în Republica Moldova, România, Georgia, Ucraina și alte state din Estul Europei. Aceste scheme au fost descrise într-o notă expediată pe adresa redacției noastre, însoțită de mai multe documente. Reporterii Deschide.MD au încercat să afle detalii pentru a se asigura de veridicitatea informațiilor, ca, într-un final, să aflăm că, de fapt, Popușoi figurează în dosarul Platon și că recent acesta a fost dat în căutare internațională la solicitarea procurorilor anticorupție. Ultimele rezultate pe care ni le afișează motoarele de căutare ni-l prezintă pe Popușoi drept directorul general al Rompetrol în Georgia.



În ziua publicării articolului nostru, Constantin Păpușoi, a fost văzut în Poiana Brașov din România. După apariția știrilor cu privire la faptul că este dat în căutare internațională, acesta a dispărut din stațiunea montană.



După publicarea acestui articol, redacția noastră a obținut informații noi din care reiese clar: Republica Moldova a devenit victima conglomeratului internațional criminal, lucru demonstrat în cele de mai jos:





Informațiile obținute din surse apropiate anchetei, spun că mijloacele financiare erau sustrase din Banca de Economii cu ajutorul lui V. Platon și С. Popușoi și transferate pe conturile companiei-fantomă (Ancor Geteway). După care au fost transmise către companii off-shore Interchem Enterprise Ltd, Grexton Support LP și Granell Ltd. (mai multe informații despre rolul acestora și proprietarii adevărați le puteți obține accesând link-ul).



La rândul său, companiile off-shore aveau сa misiune spălarea mijloacelor financiare cu ajutorul schemelor speciale din ramura de petrol, gaze și industria petrochimică. De buna funcționare a acestui segment avea responsabilitate Constantin Popușoi. Părțile componente ale acestei scheme erau cunoscuții giganți Lukoil, Sibur, Rompetrol, cât și filialele acestora din Rusia, Kazahstan, Ucraina și Georgia.



Gazul și polipropilena din companiile sus-menționate era comercializat în Ucraina, iar banii spălați erau transferați pe conturi off-shore și personale. Concomitent, sume esențiale erau încasate în numerar pentru necesități personale și mituire a funcționarilor din Republica Moldova și Ucraina. Soarta comisioanelor lui C. Popușoi era definită din start, fiind transferați direct pe conturile personale din zonele off-shore..



De exemplu, din 4 milioane de dolari primite prin intermediul Ancor Geteway pe conturile companiei personale Interchem Enterprise Ltd, Popușoi a efectuat un transfer imediat în volum de 950 mii de dolari, iar contul mamei sale a fost suplinit cu 34 mii de euro. În total, comisionul obținut de Popușoi a fost calculat în sumă de 25%, din mijloacele primite de la Ancor Geteway. Fiți de acord, este un comision pe măsură pentru serviciile de „spălare”.





Din surse apropiate organelor de drept din Moldova și Ucraina, am obținut informații conform cărora „etapa finală” a “spălătoriei” grupului Platon-Popușoi se află pe teritoriul Ucrainei. Anume din acest motiv aici a fost creat un grup financiar-industrial sau mai bine zis o grupare criminală organizată.



Aceasta grupare constă dintr-o subdiviziune de producere și comerț, având în calitate de centru, SRL “Master Premium”, serviciul juridic (Asociația de avocați “Veaceslav Lîci și Partnerii”, centrul de calcul și finanțe (“Smartbank”) cât și o sumedenie de alte firme și companii mici.



Conform informației noastre, rolul decisiv în tehnologia de spălare a mijloacelor financiare furate din băncile moldovenești îl avea SRL “Master Premium” (administrator Lukianov Veaceslav, fiind persoana de încredere a lui Constantin Popușoi). Această companie a fost creată exclusiv pentru comercializarea gazelor naturale și ale polipropilenei pe teritoriul statului ucrainean, devenind în 2015-2016 unul din cei mai mari comercianți angro de GPL și un participant la achizițiile publice.



Faptul că Platon avea planuri mărețe pentru “Master Premium” ni-l confirmă numeroasele contracte încheiate cu întreprinderile oligarhului fugar ucrainean Dmitri Firtash privind arenda a 23 de stații de alimentare și depozitare a gazelor lichefiate. Pentru a înțelege mai exact volumul afacerilor respective, este suficient să menționăm faptul că în total în Ucraina există doar 65 asemenea stații. În aceste depozite se păstrează gaze lichefiate care urmează a fi livrate operatorilor.



Pentru confirmare anexăm copia Memorandumului privind arenda stațiilor de pompare a gazelor, semnat de Constantin Popușoi și reprezentantul lui D. Firtash.



Dmitrii Firtash este o persoană controversată - oligarh ucrainean - care și-a obținut averea imensă pe baza contractelor dubioase privind revânzări de gaze naturale din Rusia și Turkmenistan. Pe data de 12 martie 2014, Firtash a fost reținut la indicația FBI de către autoritățile austriece, în dosarul privind participarea sa la crearea și administrarea a unei grupări organizate criminale. La 7 iunie 2015 a fost aplicat sechestru pe 46 de imobile care-i aparțin și se află pe teritoriul statului ucrainean. În privința companiilor sale au fost înaintate acuzații privind prejudicierea statului ucrainean cu 273 milioane dolari, cât și datorii față de compania de stat de 159 milioane dolari, plus venituri pierdute în sumă de 114 milioane dolari.

Originalul Memorandumului privind arendarea SPG

Asistența Juridică a “afacerilor” lui Platon și Popușoi pe teritoriul Ucrainei (și în alte țări) a fost asigurată de compania juridică: „Veaceslav Lîci i Partnerî”. Anume Veaceslav Lîci avocatul lui Veaceaslav Platon, în timpul arestării sale și extrădării în Republica Moldova. Conform informațiilor noastre Lîci a participat în diferite scheme de atac raider. Dintre cele mai de rezonanță fac parte încercarea de acaparare a întreprinderii de stat “Energoatom”. Anume ”Veaceslav Lîci i Partnerî” au contestat decizia Băncii Naționale a Moldovei, privind blocarea a 40% din pachetul de acțiuni ale băncii Moldova-Agroindbank, proprietarii de facto ai acestora fiind numiți Veaceslav Platon și Constantin Popușoi.



Veaceslav Lîci face parte din lista acționarilor băncii ucrainene “Smartbank”, împreună cu încă trei persoane (V. Tkacenko, I. Batiko, E.Sigorski). Ei administrează pachetul de acțiuni de 36.66% ale acestei instituții financiare, din care 18.33% aparțin lui Popușoi, prin intermediul persoanelor de încredere V. Tkacenko și I. Batiko. Acționarul majoritar al acestei bănci de asemenea este compania “Star-Polis” (40%), proprietarul căreia, prin intermediul companiei de asigurări din Moldova “Moldasig este același Veaceslav Platon. Compania ”Veaceslav Lîci i Partnerî” de fapt este compania de avocați care apără interesele ”impreiului” Platon-Popușoi.



Toate conturile companiilor grupării din Ucraina au fost deservite anume în banca “Smartbank”. La data de 21 iulie 2016 (cu o săptămână înainte de reținerea lui Platon) a fost pornită procedura de ălichidare a instituției financiare nominalizate. Începând cu acea dată toate obligațiunile față de clienții băncii menționate urmează să fie onorate din contul cetățenilor ucraineni, precum a este și cazul cetățenilor din Moldova pe umerii cărora s-a pus furtul de la BEM. Această schemă trădează stilul inconfundabil a lui Platon-Popușoi care poate fi descris scurt: “banii sunt ai noștri, iar obligațiunile îi revin statului”.

Contractul privind furnizarea de gaze. Rechizitele, evident aparțin băncii







Contractul privind furnizarea de gaze. Rechizitele, evident aparțin băncii



Scorpionii din borcan sau operațiunea “partenerul tras pe sfoară”



Din informațiile pe care le avem, în sfera intereselor de business ale lui Constantin Popușoi se încadrau nu doar scheme de spălare de bani din Ucraina. Se pare că controversatul afacerist nu era sincer nici cu propriul partener de afaceri - Veaceslav Platon, acest lucru devenind evident din momentul reținerii lui Platon. Ne referim, mai exact, la interpelările deputaților în adresa Procuraturii Generale a Ucrainei, pe marginea dosarelor penale deschise de Biroul Național de Combatere a Corupției, de Procuratura Generală și de Direcția Generală de Investigații a Ministerului de Interne №520160000000000240, №12014000000000574, №42016101090000101.



Conform explicațiilor sursei din cadrul Poliției ucrainene, scopul schemei de a-și “duce de nas partenerul” constă în următoarele: Popușoi, împreună cu protecționistul sau pornește și imită un conflict din rândul fondatorilor nominali ai “Master Premium” – “Raiskaia Troita” și “Apollo Capital Invest”. Firmele nominalizate sunt coproprietari în măsuri egale (50/50) în pachetul de acțiuni aparținând comerciantului de gaze.



În activitatea “Master Premium” este provocată artificial o debandadă administrativă. Pe parcursul a 2 luni ale anului 2016 sunt schimbați mai mulți administratori. În adresa furnizorilor sunt trimise scrisori cu îndemnul de a redirecționa livrările de gaze în adresele altor companii și a persoanelor juridice.



Concomitent este solicitat ajutor din partea organelor de drept, sunt inițiate dosare penale, sunt ridicate documente, etc. Adică, sunt create condiții favorabile pentru extragerea de mijloace financiare deja din conturile companiei-mamă “Master Premium”, dar, de facto - în beneficiul lui Constantin Popușoi.



Copia răspunsului din partea poliției ucrainene:





„Finita la comedia”?



În luna decembrie 2016 Judecătoria sectorului Buiucani al mun. Chișinău a emis o hotărâre (14-15581-08122016/14-308/16) în conformitate cu care în privința cet. Popușoi Constantin sunt aplicate măsurile de căutare, arest și escortare în Republica Moldova. De asemenea, noi am obținut unele informații conform cărora în zilele apropiate instanța moldoveneasca va adopta o decizie despre aplicarea măsurii de arest în privința a 15 persoane implicate în acest dosar, cetățeni ai Republicii Moldova, din Federația Rusă, România, Ucraina și Țările Baltice.





Rămâne de văzut dacă Platon și Popușoi împreună cu subalternii lor sunt autorii unici ale schemelor de fraudă și legalizare ale mijloacelor, sau ei sunt doar furnizorii unor jucători mult mai mari?



De exemplu, sunt întrebări privind participarea în aceste scheme a renumitelor companii transnaționale ca Lukoil, Sibur, Rompetrol.