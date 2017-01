Ce spun astrele azi, 19 ianuarie

Cuadratura planetelor Marte si Saturn poate sa induca o stare de tensiune generala, insotita de diverse dificultati. Este recomandabil sa amanati problemele importante, pentru ca riscati sa nu le rezolvati cum trebuie.



Berbecul

Se pare ca sunteti nervos din cauza unor neintelegeri in familie. Va sfatuim sa fiti mai flexibil.

Spre seara, reusiti sa va calmati si sa vedeti lucrurile altfel.

Odihniti-va mai mult!



Taurul

Aveti impresia ca nu va intelege nimeni si ca partenerul de viata nu va apreciaza eforturile asa cum s-ar cuveni. Fiti prudent si diplomat, altfel riscati sa deteriorati relatiile!

Un prieten va ajuta sa va clarificati sentimentele contradictorii si va reda increderea in viitor.

Seara primiti o veste de la o ruda.



Gemenii

Va intelegeti excelent cu partenerul de viata. In ciuda faptului ca nu stati prea bine cu banii, faceti impreuna proiecte indraznete.

Evitati intalnirile cu prietenii! Exista riscul sa apara divergente care pot degenera intr-o cearta.

Va sfatuim sa nu va uitati promisiunile.



Racul

Tineti cont de intuitie si amanati orice calatorie, oricat ar fi de importanta!

La serviciu, nu este exclus ca tensiunile acumulate in timp sa explodeze si sa va treziti in mijlocul unui conflict.

Va sfatuim sa nu mergeti la petreceri sau in vizite. Aveti nevoie de mai multa odihna.



Leul

Nu este momentul sa incepeti activitati noi, pentru ca puteti intampina dificultati.

Aveti de facut mai multe drumuri care va incurca planurile.

Ar fi bine sa va limitati la activitati simple, care nu risca sa va dea batai de cap.



Fecioara

Aveti de rezolvat o multime de probleme, atat pentru casa, cat si in afaceri. Va descurcati excelent, pentru ca sunteti intr-o forma de zile mari.

Dificultati puteti avea doar pe plan financiar, insa mici si, oricum, va ajuta un prieten.

Va sfatuim sa evitati speculatiile.



Balanța

Dimineata s-ar putea sa ratati o intalnire importanta si sa va enervati. Pastrati-va calmul, daca nu vreti sa sa ajungeti intr-o situatie neplacuta!

Ar fi bine sa va concentrati la ce aveti de terminat si sa nu refuzati ajutorul unei persoane mai in varsta.

Spre seara, in mijlocul familiei, uitati de toate problemele.



Scorpionul

Sunteti pus pe treaba si vreti sa rezolvati mai multe probleme in acelasi timp. Nerabdarea va face sa deveniti agitat.

Va recomandam sa va stabiliti clar prioritatile.

Nu va amestecati in problemele altora!



Săgetătorul

S-ar putea sa va certati cu partenerul de viata din cauza banilor. Inainte de a-i reprosa ceva, ganditi-va daca nu cumva exagerati!

Va sfatuim sa nu faceti eforturi mari. Odihniti-va mai mult si incercati sa fiti mai optimist!



Capricornul

Va enervati pentru ca nu reusiti sa va intelegeti cu un partener de afaceri.

Va sfatuim sa amanati intalnirile importante. Nu este exclus sa faceti vreo gafa.

Spre seara, s-ar putea sa va viziteze o ruda.



Vărsătorul

Deveniti irascibil din cauza atmosferei tensionate. Evitati certurile, pentru ca se poate ajunge usor la un scandal in toata regula!

Dupa-amiaza reusiti, cu ajutorul partenerului de viata, sa terminati o lucrare in casa, inceputa acum cateva zile.

Nu incercati nici o speculatie!



Peștii

S-ar putea sa nu va ajunga banii pentru ceea ce v-ati propus. Decat sa regretati mai tarziu, mai bine rugati un prieten sa va imprumute!

Dupa-amiaza aveti ocazia sa incepeti o colaborare. Va recomandam sa faceti tot posibilul sa nu o ratati.