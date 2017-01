Ce spun astrele azi, 18 ianuarie

Aspectele planetare de azi ar putea sa induca o sensibilitate deosebita. S-ar putea ca unii dintre noi sa se simta jigniti din nimic. Aceste aspect planetare mai pot determina scaderea simtului practic si, totodata, favorizeaza confuziile. In consecinta, este recomandabil sa amanati deciziile majore si sa nu incheiati contracte.



Berbecul

Se pare ca la serviciu nu prea aveti spor la treaba si nu reusiti sa va multumiti sefii.

Va sfatuim sa nu va ambitionati sa terminati o lucrare pretentioasa. Daca vedeti ca nu va iese cu nici un chip, lasati-o pe maine! Altfel, riscati sa faceti o greseala costisitoare.

Dupa-amiaza, partenerul de viata va ajuta sa depasiti starea de confuzie care va domina. Ar fi bine sa evitati discutiile in contradictoriu cu o ruda.



Taurul

Nu prea reusiti sa va stabiliti o lista de prioritati. Pe de o parte, ar trebui sa terminati o lucrare importanta, iar pe de alta parte, sunteti presat de o problema financiara.

Va recomandam sa acordati mai multa atentie activitatilor profesionale.

Evitati speculatiile de orice fel!



Gemenii

Dimineata sunteti exagerat de optimist si intentionati sa cereti o marire de salariu. Este putin probabil sa aveti castig de cauza, ba s-ar putea chiar sa va alegeti cu sarcini suplimentare.

Va sfatuim sa nu insistati. Nu sunteti prea convingator si nu reusiti sa gasiti cele mai bune argumente in favoarea dumneavoastra.



Racul

O problema de natura sentimentala va strica buna dispozitie si este posibil sa deveniti morocanos.

Puteti avea succes pe plan profesional, insa numai daca depuneti un efort deosebit.

Va recomandam sa evitati speculatiile si sa nu va lasati influentat de prejudecati.



Leul

S-ar putea sa ramaneti fara bani din cauza unor reparatii urgente in casa. Cel mai mult va supara faptul ca nu mai puteti pleca intr-o calatorie.

Nu incercati sa mesteriti nimic prin casa! Este de preferat sa apelati la cineva care se pricepe, pentru ca azi s-ar putea sa fiti ceva mai neindemanatic.



Fecioara

Va bate gandul sa porniti o mica afacere. Puneti la punct toate detaliile, inainte de a trece la actiune!

Va sfatuim sa nu va pripiti, pentru ca riscati sa luati decizii gresite.



Balanța

Nu reusiti sa faceti ce v-ati propus, din cauza obstacolelor care va apar in cale.

Nu dati vina pe membrii familiei pentru nereusitele de azi! Pur si simplu, simtul practic va lipseste aproape total.

Este indicat sa evitati intalnirile de afaceri.



Scorpionul

S-ar putea sa nu va iasa toate planurile asa cum doriti.

Un prieten va propune sa colaborati intr-o afacere de pe urma careia puteti castiga bine.

Va sfatuim sa evitati orice fel de speculatii.

Dupa o zi destul de incarcata, aveti parte de o seara romantica.



Săgetătorul

Sunteti pus in situatia de a lua o hotarare importanta pe plan sentimental. Un barbat in mai varsta va ajuta cu sfaturi pretioase.

Nu stati prea bine cu simtul practic, dar familia si rudele apropiate va sustin.

Va recomandam sa evitati discutiile in contradictoriu si sa nu refuzati ajutorul oferit de o femeie.



Capricornul

Dimineata s-ar putea sa aveti o mica problema sentimentala. Cu o vorba buna, puteti dezamorsa usor o situatie tensionata.

Pe plan financiar, nu stati prea bine. Va recomandam sa aveti rabdare si sa evitati speculatiile. S-ar putea sa primiti bani de unde nici nu va asteptati.



Vărsătorul

Sunteti destul de confuz si aveti putine sanse sa porniti afacerea pe care o planificati. Va sfatuim sa nu insistati.

Ar fi bine sa va limitati la activitati de rutina.

Este posibil sa va petreceti seara alaturi de persoana iubita, intr-o atmosfera romantica.



Peștii

S-ar putea sa ii reprosati partenerului de viata ca a cheltuit prea mult. Va recomandam sa va pastrati calmul si sa fiti mai flexibil.

Este bine sa vedeti intotdeauna jumatatea plina a paharului si sa nu va suparati din motive marunte!