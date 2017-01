Barnier: O 'plecare ordonată' a Marii Britanii din UE, condiție esențială pentru viitoarea relație Londra-Bruxelles

O 'plecare ordonată' a Marii Britanii din Uniunea Europeană este o condiție pentru viitoarea relație dintre Londra și Bruxelles, a estimat marți negociatorul-șef al Comisiei Europene pentru Brexit, Michel Barnier, transmite AFP.



''Un acord asupra unei plecări ordonate este o precondiție pentru un viitor parteneriat. Prioritatea mea este de a obține un acord bun pentru UE27 (statele membre rămase în UE). #Brexit'', a scris în engleză Barnier pe rețeaua de socializare.



Premierul britanic Theresa May a anunțat marți că acordul final cu privire la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană va fi supus la vot în parlamentul de la Londra.



Șefa executivului britanic a afirmat că este dispusă să facă unele compromisuri în negocierile cu Bruxellesul, dar a subliniat că este important să ofere ''cât mai multă certitudine cu putință''. ''Pot confirma astăzi că guvernul va supune acordul final care va fi convenit de Regatul Unit și UE unui vot în ambele camere ale parlamentului înainte de intrarea în vigoare'' a documentului, a spus May, în discursul rostit la Lancaster House.



Ea a menționat că Brexit-ul va semnifica ieșirea Marii Britanii de pe piața unică europeană, punând astfel capăt speculațiilor conform cărora Londra va încerca să obțină un așa-numit 'soft Brexit'. Theresa May s-a pronunțat pentru un 'nou parteneriat echitabil', care nu ar însemna însă un statut de membru asociat al UE.



Negocierile dintre Londra și Bruxelles consacrate Brexit-ului, care trebuie să se încheie în termen de doi ani, vor începe odată cu declanșarea procedurii prevăzute de articolul 50 al Tratatului de la Lisabona. Șefa guvernului britanic a promis că acest lucru se va întâmpla până la finalul lunii martie 2017.



''Suntem pregătiți așa cum este și Regatul Unit. Doar notificarea (articolului 50) poate lansa negocierile'', a declarat Michel Barnier într-un al doilea mesaj pe Twitter.