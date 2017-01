(Video) Liderii sindicali plătesc profesorii ca să protesteze! Cine este sponsorul din spatele sindicatului?

Mai multe imagini video filmate cu camera ascunsă surprind momentul când mai mulți profesori, care au ieșit marți la un protest în fața Guvernului, primesc bani de la liderii sindicali, chiar în Casa Sindicatelor, pentru participarea la manifestație. Imaginile au fost publicate de bloggerul Veaceslav Balacci. El se întreabă cine sunt sponsorii care finanțează Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei să organizeze proteste.



“Am ajuns s-o văd şi pe asta! Probabil tot ce încă mai are mai scump şi sfânt acest colţ de ţară, profesorii, cei care ne educă viitoarele generaţii, stau cuminţi în rând, pentru a-şi primi de la liderii sindicali, conform listei, bani pentru participare la protest! Imaginile de mai jos, pe care le-am primit de la un cititor al blogului, au fost filmate în Casa Sindicatelor azi, după protestul organizat de Federaţia Sindicală a Educaţiei şi Ştiinţei! Sumele împărţite de liderii sindicali au variat, de la câteva zeci la câteva sute de lei!”, a scris Balacci.



Bloggerul crede că sindicatele compromit astfel protestul și se întreabă cine sunt sponsorii care dau banii. “Din prima zi compromiteţi în halul ăsta protestul, împărţind ILEGAL bani participanţilor la protest?! Eu sunt chiar foarte curios să aflu, de unde sunt aceşti bani, dacă profesorii se află într-o situaţie atât de proastă??? Şi pe bune situaţia lor e una proastă! Şi nu doar eu, dar sunt sigur că în primul rând profesorii sunt curioşi să afle de unde sunt aceşti bani şi cine sunt SPONSORII, CINE stă în spatele liderilor sindicali!”, a mai scris Balacci.



Bloggerul reamintește că despre practica de a folosi protestele pentru a crea partid politic, cum a fost Platforma DA. “Foarte recent am admirat cu toţii, cum protestele începute în ianuarie 2015 împotriva furturilor din sistemul bancar, au fost deturnate cu succes, chiar de unii participanţi la furt şi culminate cu crearea unui partid politic. Şi atunci s-au împărţit bani, protestele fiind furate şi aduse în slujba politicienilor, Năstase, Usatîi şi Dodon. Tare vreau să sper că nu se calcă din nou, pe aceeaşi greblă!”, a încheiat Balacci.