Ce spun astrele azi, 17 ianuarie

Aspectele planetare de azi aduc optimism si sansa, mai ales in chestiunile sentimentale. Este o zi buna pentru calatorii si studii aprofundate. In general, este o zi sub semnul optimismului, dar depinde si de configuratia planetelor din astrograma natala a fiecaruia.



Berbecul

Aveti noroc in tranzactii comerciale. In viata particulara, intentionati sa faceti schimbari cu care familia este de acord.

Dupa-amiaza puteti sa faceti planuri de viitor impreuna cu partenerul de viata, dar va sfatuim sa nu va puneti mari sperante intr-o suma de bani pe care ar trebui sa o primiti.



Taurul

Aveti o zi incarcata, cu multe probleme de rezolvat, atat de serviciu, cat si personale. Reusiti sa va descurcati, gratie intuitiei si ideilor originale.

Relatiile cu cei din jur sunt foarte bune, insa va recomandam sa dati dovada de multa diplomatie.

Tineti cont si de parerile celor mai tineri!



Gemenii

Dimineata survin evenimente neprevazute, care va modifica programul. Fie primiti musafiri din alta localitate, fie plecati intr-o calatorie la rude.

Um membru al familiei va ajuta sa rezolvati o problema de afaceri.



Racul

Va recomandam sa nu va faceti un program strict, pentru ca vor surveni numeroase schimbari. Dimineata va intalniti cu un fost coleg de serviciu, cu care este posibil sa va petreceti dupa-amiaza.

Astazi puteti sa luati decizii transante, pentru a rezolva probleme de familie.

Evitati speculatiile financiare!



Leul

Aveti ocazia sa va folositi talentul artistic. Imaginatia va ajuta mult si colaborati foarte bine cu anturajul.

Nu ezitati sa incepeti o activitate noua! Aveti sanse mari pe plan profesional si in afaceri.

Seara sunteti invitat la prieteni. Nu neglijati odihna!



Fecioara

Doriti sa faceti o schimbare radicala in viata dumneavoastra si va ganditi la o metoda originala. Pentru aceasta, trebuie sa faceti mai multe drumuri scurte, impreuna cu partenerul de viata.

Va recomandam sa va organizati mai eficient. Profitati de acest moment favorabil si de ajutorul unei rude!



Balanța

S-ar putea sa va dezamageasca lipsa de corectitudine a unui partener de afaceri.

Va recomandam sa fiti prudent si sa nu faceti promisiuni pe care nu le puteti respecta.

Sentimentele contradictorii din prima parte a zilei se risipesc dupa ce aflati ca va vin musafiri din alta localitate.



Scorpionul

Datorita intuitiei si talentului din prima parte a zilei, aveti realizari deoasebite pe plan profesional si social. Va recomandam sa nu va lasati luat de val si sa nu fortati lucrurile.

S-ar putea sa plecati pe neasteptate intr-o calatorie lunga, in interes familial.



Săgetătorul

Puteti sa va faceti planuri de viitor si sa incepeti noi activitati in domeniul social, care va vor aduce satisfactii.

Spre seara, va simtiti foarte bine in compania prietenilor si a persoanei dragi.

Nu va pripiti daca aveti de luat decizii importante!



Capricornul

De dimineata aveti o imaginatie debordanta, iar intuitia va ajuta mult. Chiar daca nu aveti o situatie financiara prea buna, sunteti entuziast si dornic sa va apucati de afaceri.

Va sfatuim sa va puneti la treaba inventivitatea si talentul.

Dupa-amiaza, este posibil sa suferiti o deziluzie pe plan sentimental. Nu va lasati afectat!



Vărsătorul

Imaginatia va ajuta sa rezolvati rapid problemele de serviciu. Sefii isi pun mari sperante in dumneavoastra.

Dupa-amiaza, mergeti intr-o vizita la prieteni si planificati o scurta calatorie.

Va recomandam sa tineti cont si de parerile partenerului de viata.



Peștii

Obtineti multe satisfactii pe plan social si profesional, gratie creativitatii si intuitiei.

Sunteti nevoit sa plecati de urgenta intr-o delegatie, in care reusiti sa rezolvati si cateva probleme personale.

Spre seara, aveti ocazia sa luati o decizie importanta intr-o problema sentimentala. Va sfatuim sa fiti prudent.