Ministru german: SUA să facă maşini mai bune, nu să penalizeze concurența

Statele Unite ar trebui să construiască maşini mai atractive, nu să penalizeze concurenţa, a afirmat ministrul german al Economiei, Sigmar Gabriel, răspunzând avertismentului dat de preşedintele american ales Donald Trump, că va impune o taxă vamală de 235% vehiculelor importate în Statele Unite, relatează MarketWatch, potrivit News.ro.





„Când mergi pe Fifth Avenue, toată lumea are parcat în faţa casei un Mercedes-Benz. Câte Chevrolet-uri vedeţi în Germania? Nu prea multe, poate niciunul. Este o stradă cu sens unic”, a afirmat Trump într-un interviu acordat publicaţiei londoneze The Times şi revistei germane Bild.

Gabriel, care, în calitate de vicecancelar, este văzut drept adjunct al cancalarului Angela Merkel, a răspuns afirmând că Statele Unite ar trebui să se concentreze pe a construi modele de automobile mai atractive, în loc să penalizeze concurenţa.

„Industria auto americană devine mai slabă, mai costisitoare. Dacă americanii aleg să cumpere modele germane, aşa cum sugerează Trump, atunci acesta este motivul pentru care Statele Unite trebuie să construiască maşini mai bune”, a spus Gabriel.

Trump a lansat o campanie de a convinge producătorii auto americani precum Ford Motor şi General Motors să readucă locurile de muncă în Statele Unite. Mai mulţi constructori auto au renunţat la planurile de a înfiinţa fabrici în state precum Mexicul, sau au anunţat că se vor gândi la acest lucru ca răspuns la ameninţarea lui Trump că va impune taxe vamale mari.

Daimler, producătorul automobilelor Mercedes-Benz, şi BMW se află printre companiile germane care au construit fabrici în Mexic, cu intenţia de a vinde automobile în SUA.

Acţiunile Daimler au scăzut luni cu 2%, iar cele ale BMW cu 2,1%.

Brandul Chevy al GM nu are o prezenţă mare în Germania, dart divizia Opel a anunţat anul trecut o cotă de circa 8% pe piaţa germană.

Mercedes-Benz şi BMW au fiecare cote de piaţă de aproximativ 2% în Statele Unite, potrivit datelor Statista.