Platforma DA este finanțată de Țopi, membrii de partid spun că mecanismul de cotizații nu funcționează

Mecanismul de cotizare la Partidul Demnitate și Adevăr (DA) nu a funcționat nicio zi, a declarat în cadrul unei conferințe de presă Președintele Organizației Teritoriale raionale al partidului DA din raionul Orhei, Levința Ion. Acesta, alături de alți 3 membri de partid din Orhei au creat un grup de inițiativă și au anunțat că părăsesc formațiunea din cauza corupției din partid, al asocierii liderilor de partid cu oligarhi, a lipsei transparenței pe subiectele financiare, dar și din cauza că liderii partidului nu-i mai reprezintă.



“De la întemeierea partidului și până în prezent, mecanismul de strângere a cotizațiilor nu este și nu s-a strâns niciun bănuț”, a declarat Levința. De menționat că anterior au fost mai multe dezvăluiri în presă potrivit cărora partidul DA este finanțat de oligarhii Victor și Viorel Țopa, primul fiind și nașul de cununie al liderului formațiunii, Andrei Năstase.



Levința Ion mai susține că în partid persistă o atmosferă de dictatură, iar conducerea reacționează agresiv la majoritatea întrebărilor care vin din partea membrilor de partid, în special cele legate de cheltuirea banilor. “M-au amenințat și au încercat să mă ponegrească din cauza că eu am ridicat întrebarea ce s-a făcut cu banii în PMAN care, după cum am văzut din documente, la vreo 20 mln lei, au fost însușiți de conducerea partidului”, a menționat președintele OT PPDA Orhei, Ion Levința.



Mai mult decât atât, un alt membru al grupului de inițiativă care a părăsit formațiunea, a spus că oamenii sunt foarte nemulțumiți de atitudinea și comportamentul josnic al liderului partidului, Andrei Năstase, care folosește expresii vulgare, cuvinte obscene și duminica trecută era pe punctul de a lovi un membru de partid la Orhei. “Întrebările au fost puse nu doar de noi, dar și de alți membri de partid, ieri, domnului Năstase, despre unde sunt banii și dacă acești bani au fost colectați. Prima dată el a spus că noi suntem mincinoși, că sunt aberații. După care a recunoscut că au fost ceva bani - 60 mii euro, ori 50 mii euro. Nu putea da un răspuns exact. După asta a spus, da, s-au furat banii, dar, înțelegeți, așa este poporul moldovenesc. Dumnealui a recunoscut că au fost bani colectați în PMAN. Și a socotit pe urmă că trebuie să răspundă că poporul moldovenesc este vinovat de aceasta. Nu dumnealui că așa a gestionat banii”, a menționat un alt membru al grupului de inițiativă.



Membrii grupului de inițiativă au mai declarat că În loc să se ocupe de construcția și consolidarea partidului, conducerea partidului DA se plimbă peste hotare cerșind bani de la diasporă și la cetățeni din țară sub pretextul consolidării bazei financiare a partidului.