Ce spun astrele azi, 16 ianuarie

Cuadratura Lunii cu Marte predispune la dificultati de comunicare si stari de iritare. Cel mai bun lucru este sa va calmati, sa fiti toleranti si in orice situatie cu care va confruntati sa vedeti partea plina a paharului.



Berbecul

Nu va sfatuim sa va faceti un program strict pentru azi. Din cauza evenimentelor neasteptate, veti fi nevoit sa va schimbati programul de mai multe ori.

Este posibil sa faceti mai multe drumuri scurte in interes profesional si sa ajungeti tarziu acasa, spre nemultumirea partenerului de viata.



Taurul

Inca de dimineata sunteti irascibil si riscati sa tensionati relatiile cu prietenii si atmosfera in familie.

Ideile dumneavoastra nu prea sunt acceptate de anturaj, poate pentru ca nu reusiti sa le prezentati intr-un mod convingator.

Evitati discutiile in contradictoriu cu partenerul de viata si cu o persoana mai in varsta din familie!



Gemenii

In prima parte a zilei s-ar putea sa fiti certat de seful ierarhic pentru ca nu ati reusit sa finalizati o lucrare la termen. Se pare ca nu dumneavoastra sunteti vinovat de intarziere, ci deficientele de comunicare cu colegii de serviciu. Incercati sa-i explicati sefului cu calm!

Cu ajutorul unei persoane cu experienta, reusiti sa rezolvati problema.



Racul

Va concentrati intreaga atentie asupra unei afaceri promitatoare si neglijati relatiile sentimentale. Partenerul de viata va reproseaza ca neglijati familia.

De asemenea, intentionati sa va eschivati de la o intalnire cu prietenii, pentru a va dedica aceleiasi afaceri. Ar fi bine sa va faceti putin timp si pentru cei apropiati.



Leul

Este posibil sa va confruntati cu probleme de natura sentimentala, care va indispun si va cam descurajeaza. Nu este cazul sa "depuneti armele"! Dupa o discutie cu persoana iubita, reusiti sa clarificati neintelegerile.

Va sfatuim sa tineti cont de sfaturile unui prieten cu experienta, care va ajuta sa rezolvati o problema financiara.



Fecioara

Sunteti iritat si nu reusiti sa va stapaniti nervozitatea din cauza unei vesti neplacute pe care o primiti de la persoana iubita. Riscati sa provocati dispute verbale cu cei din jur.

Temperati-va atitudinea agresiva fata de prieteni si familie! In caz contrar, veti avea de pierdut.



Balanța

Astazi nu sunteti prea comunicativ si este indicat sa evitai intalnirile de afaceri sau cu prietenii.

Ar fi bine sa nu va angajati in activitati importante, care necesita putere de concentrare si luciditate.

Acordati mai multa atentie problemelor pe care le au membrii familiei!



Scorpionul

Partenerul de viata nu este de acord sa plecati intr-o calatorie de afaceri, motivand ca nu este momentul potrivit.

Stabiliti-va prioritatile si tineti cont de sfaturile unei rude apropiate!

Spre seara, primiti oaspeti dragi, in compania carora va simtiti excelent.



Săgetătorul

Activitatea profesionala este afectata de puterea scazuta de concentrare. Totusi, puteti sa rezolvati o situatie conflictuala la locul de munca.

In relatiile cu partenerul de viata, va sfatuim sa dati dovada de mai multa diplomatie.

Spre seara, s-ar putea sa plecati intr-o vizita la prieteni.



Capricornul

Incepeti ziua plin de entuziasm si va simtiti instare sa demarati o noua lucrare.

Revine in actualitate o problema pe care ati tratat-o cu superficialitate acum cateva zile.

Puteti sa va bazati pe intuitie.



Vărsătorul

Se pare ca aveti dificultati de comunicare si nu reusiti sa va faceti inteles.

Este indicat sa amanati problemele care necesita putere de concentrare si rabdare.

Daca acordati mai multa atentie necesara partenerului de viata, relatiile sentimentale pot fi armonioase.



Peștii

Nu este recomandabil va asumati noi responsabilitati. Se pare ca nu sunteti in cea mai buna forma.

Tineti cont de sfaturile partenerului de viata, care este dispus sa va ajute!

Va sfatuim sa va dedicati unor activitati de rutina.