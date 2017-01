Mai mulți jurnaliști, inclusiv un fost șef de știri de la Jurnal TV: “Mutarea sediului TV-ului, pretext pentru a combina alungarea angajaților cu o campanie de victimizare”

Fostul șef al Departamentului de știri de la Jurnal TV, Gabriel Călin, susține că decizia de închidere a emisiunilor și de disponibilizare a jurnaliștilor de la acest post TV se dorea luată de mai mult timp și nu ar avea nimic în comun cu situația de la SkyTower.



Potrivit lui Călin, încă din noiembrie factorii de decizie de la Jurnal TV gândeau cum să combine alungarea angajaților cu o campanie de victimizare din care să iasă oarecum că nu oligarhul Victor Țopa le-a tăiat posturile de lucru, ci guvernarea. În același timp și jurnalistul Victor Nichituș crede că la Jurnal TV sunt probleme financiare, pe care patronii încearcă să le transfere în zona politică și se folosesc de prilej pentru a genera un nou scandal.



Jurnalistul Gabriel Călin a scris un editorial în care explică pe puncte cum folosește clanul Țopa mutarea sediului ca motiv de dezinformare, de alungare a jurnaliștilor și, în final, de reducere drastică a finanțărilor postului TV din banii oligarhului Victor Țopa. El spune că Val Butnaru și Anatol Durbală au mers la Frankfurt să se întâlnească cu Victor Țopa, unde se bate în cuie decizia de închidere a o bună parte din Emisiuni și disponibilizare a angajaților. Decizia urma a fi comunicată după revenirea lor din Frankfurt (BAD HOMBURG) și trebuia legată cumva de anumite presiuni care ar veni din partea puterii.



Călin susține că Țopa Țopa dorea să renunțe la finanțarea televiziunii încă în anul 2013, când Filat a pierdut din influență și Țopa înțelesese atunci că JTV nu va rezisa fără umbrela lui Filat, care, în opinia lui Gabriel Călin, devenise deja umil și ascultător, un fel de prizonier al lui Plahotniuc.



„Câteva mici nuanțe nu se leagă în toată această poveste: ce au disponibilizările cu schimbarea sediului ?; De ce se renunță la divertisment (unicul segment în care JTV ar fi putut atrage publicitatea) si se lasă emisiunile care nu aduc bani ?; care este scopul păstrării doar a dezbaterilor police, dacă nu promovarea Platformei DA; de ce Țopa transforma televiziunea Generalistă înapoi în una de știri, un fel de Publika?”, se întreabă Călin.



Decizia de închidere a emisiunilor și disponibilizare a personalului nu are nimic în comun cu situația de la SkyTower, or producția emisiunilor poate fi realizată oriunde, mai spune Călin. “Spațiile studiourilor JTV din SkyTower sunt cu mult mai mici decât cele de la GMG, fapt care denotă un lucru cert – nu spațiul este problema ci nedorința lui Țopa de a mai finanța proiectul. Că se vrea aruncarea acestei nedorințe pe spatele lui Plahotniuc, e altceva. La mijloc sunt însă doar banii, sau nedorința proprietarilor de-ai mai cheltui pe produse dedicate oamenilor. Miza se pune acum doar pe Platforma DA. O greșeală strategică, de altfel. O televiziune de acest gen nu va mai avea niciodată rating”, a mai adăugat Călin.



Și jurnalistul Victor Nichituș consideră că Jurnal TV poate emite liber în continuare.



„Este problema proprietarilor postului și nu a cetățenilor sau a politicienilor, moldoveni ori români, de rezolvare a chestiunilor organizatorice și financiare. Dacă ar vrea să emită mai departe și sa nu dea atâția jurnaliști afara, ar putea să o facă, fie și prin mutarea într-un alt sediu, asa cum au făcut și alte instituții media atunci când s-au confruntat cu situații asemanatoare. Un post de televiziune care pretinde ca lupta pentru adevăr și dreptate, va emite în orice condiții pentru a-și îndeplini crezul, nu ar aștepta în tăcere să vină ultima zi a somației pentru a da publicității situația”, a scris Nichituș pe blogul său.



El reamintește că postul Jurnal TV a fost finanțat în acești ani de Filat, Platon și Usatâi, amintind și de dovezile apărute în presă, inclusiv recenta înregistrare a discuției dintre politicianul Renato Usatâi și avocata proprietarilor Jurnal TV, (înregistrare făcută de această avocată) Ana Ursachi.



Concluzia lui Nichituș este că în realitate avem de a face cu o problema financiara a Jurnal TV, pe care proprietarii postului încearcă sa o transfere în zona politica, unde sa se poată victimiza, sa atragă atenția instituțiilor UE și sa obțină fonduri. “În plus, folosesc acest prilej pentru a genera un nou episod al luptei lor cu PDM, în speranța că vor putea scoate oamenii la proteste, conduși de Platforma DA, condusa de aceiași proprietari ai Jurnal TV”, a concluzionat Victor Nichituș.