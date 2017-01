(Răscolind arhive) FiNITa la comedia!

PROPAGANDA // După ce a închiriat ilegal jumătate dintr-o clădire a Guvernului, „NIT” se plânge că este dat afară



De aproape o săptămână, postul procomunist de televiziune „NIT” ţipă cu gură de şarpe că Guvernul Filat vrea să le închidă gura, lipsindu-l de sediu şi, prin urmare, de incapacitatea de a activa. Minciună gogonată! Pe lângă cei 2700 m.p. pe care îi închiriază Î.M.



„Noile Idei Televizate” în clădirea de pe şos. Hânceşti 53, postul de televiziune are privatizaţi alţi 1732 m.p. în acelaşi edificiu. Pentru privatizarea acestor spaţii „NIT” a plătit doar 6,3 mil. de lei, deşi preţul real era de cel puţin două ori mai mare. „NIT” minte şi atunci când spune că în cei 13 ani de activitate nicio guvernare nu a încercat să-i alunge din spaţiul pe care îl închiriază. Încă în noiembrie 2005, postul TV a fost avertizat printr-o scrisoare a Guvernului (Tarlev – n.r.) să elibereze spaţiile pe care le închiriază. Avertizarea însă a fost ignorată, iar „NIT” a rămas singurul chiriaş al unei clădiri de zece etaje.



Minciunile „NIT”-ului



Despre ilegalităţile cu care „NIT” a închiriat, iar apoi a şi privatizat o parte din clădirea în care, până în 2005, îşi avea sediul Biroul Naţional de Statistică (BNS), JURNAL de Chişinău a scris în repetate rânduri, ultima investigaţie fiind publicată la începutul acestui an (vezi ediţia nr. 805, din 12 ianuarie 2008 – n.r.). Amintim cititorilor că la sfârşitul anului 2004, Guvernul, în gestiunea căruia se afla edificiul, a luat decizia de a evacua de acolo toţi chiriaşii, „pentru optimizarea folosirii suprafeţelor de serviciu”. Cu mare scandal, a fost dat afară şi BNS, căruia statul i-a găsit un nou sediu într-o clădire aflată în paragină şi pentru reparaţia căruia din bugetul de stat s-au alocat 1,35 de mil. de lei. Singurul care nu s-a conformat solicitării Executivului a fost postul „NIT”.



În noiembrie 2005, postul TV a fost avertizat să elibereze spaţiile închiriate, altfel postul va fi acţionat în judecată. „NIT” din nou nu s-a conformat şi nici nu a ajuns în judecată. În schimb, din 2006 şi până în prezent, „NIT” a rămas singurul chiriaş al clădirii de zece etaje, extinzându-şi treptat spaţiul închiriat de la 642,9 m.p. în 2004 la 3888 m.p. în 2008. Astăzi, „NIT” închiriază jumătate din clădirea cu zece etaje în care îşi are sediul. Iar la sfârşitul anului trecut, postul a reuşit să şi privatizeze 1732 de m.p. din clădire la un preţ derizoriu.



Guvernul îşi ia înapoi proprietatea



Anul acesta, Guvernul a refuzat să prelungească contractul de arendă cu „NIT”, pentru că are nevoie de spaţiu pentru amplasarea structurilor administraţiei publice centrale. „Există mai multe instituţii de stat care duc lipsă de spaţiu”, ne-au comunicat surse din Cancelaria de Stat. Postul procomunist de televiziune interpretează refuzul Executivului drept încercare de a înlătura sursele de informare indezirabile. „Afirmaţiile precum că postul TV „NIT” va ajunge în stradă după expirarea contractului sunt total nefondate”, susţine Guvernul, subliniind că, anterior, „NIT” a privatizat în acelaşi edificiu 1.732,2 m.p. Deşi admitem că acest spaţiu nu este chiar atât de mare, atragem atenţia cititorilor asupra faptului că postul „Jurnal TV”, o televiziune de ştiri care urmează să difuzeze producţie proprie 24 de ore din 24, închiriază aproximativ 1300 m.p., iar posturile „PRO TV Chişinău” şi „TV7” sunt amplasate în spaţii de 550 şi, respectiv, 800 m.p.



Privatizare ilegală



De ce atunci se revoltă „NIT”? Sursele noastre susţin că postul procomunist de televiziune are într-adevăr motive de îngrijorare. Asta pentru că studiourile postului au fost construite nu în spaţiile privatizate, ci în cele închiriate. Iar până la sfârşitul acestui an nu se va reuşi amenajarea unor noi studiouri în încăperile care aparţin „NIT”-ului. Postul procomunist de televiziune are motive de îngrijorare şi în legătură cu spaţiile privatizate. Or, privatizarea a avut loc cu multiple încălcări. Nu a fost organizată o licitaţie publică, după cum cere legea, iar preţul plătit pentru încăperile privatizate este de două ori mai mic decât cel de piaţă. „NIT” a plătit 3.637 de lei pentru m.p. de spaţiu privatizat, în timp ce preţul real era de 7.735 de lei pentru m.p. (!). În urma acestei tranzacţii, bugetul de stat a fost prejudiciat de peste 6 mil. de lei.



JURNAL a încercat să discute cu reprezentanţii „NIT”, dar la numerele de telefon ale postului respectiv nu a răspuns nimeni pe parcursul zilei de ieri.



Cine sunt adevăraţii proprietari ai „NIT”-ului?



Potrivit informaţiilor oferite de Camera Înregistrării de Stat, cele mai multe din acţiunile Î.M. „Noile Idei Televizate” SRL, fondatoarea postului de televiziune „NIT”, aparţin S.A. „Advac Associates Ltd”, o firmă off-shore din Insulele Virgine Britanice. Aceasta deţine, în prezent, 94,15 % din acţiunile „NIT”. 5,83 la sută din acţiunile firmei fondatoare a postului TV aparţin bine cunoscutului Serghei Drobot, fost redactor-şef al ziarului „Kişinevskie Novosti”, ex-membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului în perioada când „NIT” a obţinut cele mai multe din frecvenţele pe care le deţine acum şi candidat din partea Partidului Comuniştilor la ultimele alegeri locale pentru funcţia de consilier municipal în Chişinău. Drobot a devenit acţionar al Î.M. „Noile Idei Televizate” în 2002, la un an după ce comuniştii au obţinut majoritatea mandatelor în Parlament, iar Vladimir Voronin a devenit preşedintele republicii.



Cel de-al treilea acţionar al „NIT” este Compania „Novost” SRL, care deţine 0,02 % din acţiunile firmei fondatoare a postului. Potrivit unui extras din Registrul de stat al persoanelor juridice, SRL „Novost” are un singur acţionar – Alina Russu, despre care se ştie că a activat până nu demult în calitate de şefă a Direcţiei generale a Aparatului Preşedintelui R. Moldova, este membră a Comitetului Central al Partidului Comuniştilor şi a figurat în 2005 în lista candidaţilor pentru funcţia de deputat în alegerile parlamentare din partea PCRM.