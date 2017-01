Cum îți faci un ser antirid pentru ochi, doar din două ingrediente

După 40 de ani, femeile încep să-și facă probleme din cauza ridurilor din jurul ochilor. Laba gâștii sau liniile fine de sub ochi par că nu au leac după această vârstă. Însă nu este deloc așa. Există un remediu extrem de eficient care poate fi făcut din doar două ingrediente.



Unul dintre ele este uleiul de argan, cunoscut pentru proprietățile pe care le are pentru îngrijirea pielii și a părului. Are rezultate uimitoare, indiferent de tipul de piele, inclusiv pentru acnee, eczeme, varicelă sau psoriazis.



Ulieiul de argan este bun și pentru organism, nu are efecte doar în ritualurile de înfrumusețare. Întărește sistemul imunitar, îmbunătățește circulația sanguină și reduce colesterolul din sânge. Are rol digestiv și reduce inflamațiile stomacului. Este excelent în lupta împotriva arteritei și bolilor reumatologice. Compușii săi naturali, sterolii, sunt benefici pentru că au proprietăți antiinflamatorii și sunt la fel de buni și în combaterea cancerului. Arganul mai poate fi folosit ca loțiune tonică, dar este și un afrodisiac excelent.



Dacă folosești acest tip de ulei în serumul tău pentru ochi, are dublu efect anti-îmbătrânire, întinerește, te ajută să scapi de riduri și îți tonifiază și catiefelează zona de sub ochi.



Însă există o altă rețetă antirid care este excelentă pentru îndepărtarea ridurilor și ajută la procesul de rejuvenare. Este vorba despre un preparat cosmetic din doar două ingrediente: ulei de argan și vitamina E. Ambele ingrediente se găsesc în magazinele naturiste.



Ingrediente



50 ml ulei de argan



5 capsule de vitamina E



2 dischete de bumbac



Cum se prepară



Preparați un mix omogen, combinând uleiul de argan cu capsule de vitamina E. După ce ați obținut o compoziție omogenă, înmuiați dischetele și lăsați-le cu soluția în jurul ochilor. Lăsați conținutul pentru zece minute, timp în care vă puteți relaxa stând întinsă. Mai apoi, îndepărtați dischetele de bumbac și masați ușor pielea din jurul ochilor utilizând degetele.



Dacă folosiți în mod regulat acest ser veți avea foarte repede rezultatele dorite. Cel mai indicat este să aplicați soluția, în cantități mici, în fiecare seară. Utilizarea sa regulată va face pielea să arate întinerită, mai elastică, mătăsoasă și strălucitoare.