Ce-ţi rezervă 2017, anul Cocoşului de Foc

Zodiacul chinezesc aduce veşti bune pentru anul următor. Iar dacă este să-l comparăm cu 2016, anul maimuţei, care a fost agitat şi tensionat, anul Cocoşului de Foc, 2017, se anunţă unul stabil şi fără turbulenţe.



Bine, astrologii spun că în anul cocoşului fiecare va primi recompense pe măsura eforturilor. Cu alte cuvinte, ai grijă ce faci, cum şi pentru cine, pentru că nimic nu va fi neplătit. Anul 2017 îi răsplăteşte pe cei care muncesc, indiferent de domeniu. În zodiacul chinezesc, Anul Nou se sărbătoreşte pe 28 ianuarie.



Anul 2017, cocoşul de Foc – Şobolanul



anul naşterii: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008



Pentru cei născuţi în aceşti ani, 2017 va însemna distracţie, popularitate şi relaţii dintre cele mai bune cu familia. Trebuie să munciţi dacă vreţi să promovaţi în funcţie, mai ales că se anunţă piedici pe acest plan. Odihna este şi ea vitală pentru a atinge succesul.



Anul 2017, cocoşul de Foc – Bivolul



anul naşterii: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009



Voi veţi avea un an bun, cu multe recompense la final de an pentru munca depusă. Aşa că e timpul să începi să faci economii, ca să te bucuri de stabilitate pe plan financiar. Atenţie! Unii nativi sunt percepuţi ca fiind zgârciţi.



Anul 2017, cocoşul de Foc – Tigrul



anul naşterii: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010



Persoanele născute în aceste perioade vor avea un an predominant bun, cu excepţia unei veşti tulburătoare care va zgudui din temelii liniştea din viaţa “tigrilor”. Nu trebuie să vă faceţi griji, deţineţi toate pârghiile pentru a depăşi cu brio momentul critic.



Anul 2017, cocoşul de Foc – Iepurele



anul naşterii: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1998, 2011



Cei născuţi în aceşti ani trebuie să fie precauţi, pentru că îi aşteaptă zile bune, dar şi zile mai puţin bune. Se anunţă certuri, care pot destrăma prietenii de-o viaţă. Orice contract semnat şi orice angajament trebuie atent analizat.



Anul 2017, cocoşul de Foc – Dragonul



anul naşterii: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 1999, 2012



Nativii născuţi sub acest semn se vor bucura de unul dintre cel mai prolifici ani din viaţa lor. În anul cocoşului de foc aceştia numără succes peste succes, pentru că sunt consideraţi cei aleşi.



Anul 2017, cocoşul de Foc – Şarpele



anul naşterii: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2000, 2013



Şi persoanele aflate sub protecţia şarpelui se află printre cei favoriţi ai anului, care aşteaptă cu planuri mari să îşi intre în drepturi. Veţi avea parte de prosperitate materială, relaţii familiale dintre cele mai armonioase şi fericire în cuplu. Cocoşul de foc îi ajută să pună şi ceva bani deoparte, aşa că tabloul este perfect.



Anul 2017, cocoşul de Foc – Calul



anul naşterii: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2001, 2014



Pentru aceşti nativi se anunţă un an dificil, dar nu imposibil. Prin muncă vor putea depăşi obstacolele. Orice efort le va fi răsplătit, chiar dacă doar prin momente de relaxare şi succese mărunte.



Anul 2017, cocoşul de Foc – Capra



anul naşterii: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015



Nativii născuţi sub protecţia acestui semn vor fi, în 2017, favoriţi în mediul profesional. În viaţa personală se anunţă tensiuni, dar voi ştiţi cum să le depăşiţi cu optimism.



Anul 2017, cocoşul de Foc – Maimuţa



anul naşterii: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016



Voi aveţi ceva promisiuni de bine din partea anului, dar se vor bucura de ele doar cei care întocmesc proiecte bine puse la punct şi care muncesc şi organizat pentru a duce la final un lucru bine făcut.



Anul 2017, cocoşul de Foc – Cocoşul



anul naşterii: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005



Vedetele anului sunt, fără îndoială, cocoşii. Aceştia au parte de succes în afaceri, dragoste şi nu în ultimul rând sănătate. Nu trebuie, însă, să se lase purtaţi de val şi să creadă că vor obţine totul făcând nimic. Şi ei vor munci, dacă vor să se bucure de succese.



Anul 2017, cocoşul de Foc – Câinele



anul naşterii: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006



Pentru ei se prevede un an plin de confuzii, certuri şi probleme apărute nu din senin, ci ca urmare a deciziilor greşite luate în trecut. Anul care vine cere prudenţă în tot şi asumarea tuturor deciziilor, după ce au fost cântărite mult.



Anul 2017, cocoşul de Foc – Porcul



anul naşterii: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007



Nativii în această zodie trebuie să se aştepte şi la bune, şi la rele. Deşi pe plan profesional totul merge ca pe roate, în cuplu lucrurile încep să scârţâie. Nu vă luaţi angajamente spontane, pentru că puteţi da greş cu ele.