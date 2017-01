Ce spun astrele azi, 14 ianuarie

Cuadratura Soarelui cu Jupiter predispune la decizii pripite, dar care pot parea corecte pe moment. Va sfatuim sa va ganditi bine inainte de a lua hotarari. Cel mai bine ar fi sa amanati deciziile importante.



Berbecul

Se pare ca aveti dificultati de comunicare. Va recomandam sa amanati intalnirile de afaceri si sa evitati deciziile importante.

Fiti mai atent cu partenerul de viata si cu persoanele varstnice din familie! N-ar strica sa va ocupati mai mult in problemele casei.



Taurul

Incepeti o lucrare grea, care va poate aduce castiguri serioase.

Va sfatuim sa va organizati astfel incat sa nu neglijati nici problemele de familie, nici relatiile cu prietenii.

Daca prietenii va invita intr-o excursie, va recomandam sa nu stati pe ganduri. Aveti nevoie si de relaxare.



Gemenii

Dimineata faceti planuri de afaceri foarte ambitioase. Va sfatuim sa fiti mai realist si sa intelegeti ca singur nu va puteti descurca.

pa-amiaza este posibil sa aveti discutii cu persoana iubita, daca refuzati sa mergeti intr-o vizita la rude.



Racul

Va cam lipseste simtul practic si s-ar putea sa va descurcati mai greu la serviciu. Va recomandam sa evitati discutiile in contradictoriu cu sefii si colegii.

Spre seara va simtiti mai bine in compania unor prieteni si a persoanei iubite.



Leul

S-ar putea sa constatati ca v-ati facut planuri total nerealiste.

Va recomandam sa va sfatuiti cu partenerul de viata. Impreuna, puteti rezolva problemele cu care va confruntati in camin.

Situatia financiara incepe sa se imbunatateasca dupa-amiaza, dupa ce primiti o suma importanta de la o ruda mai in varsta.



Fecioara

Aveti tendinta sa incepeti prea multe treburi simultan si riscati sa nu va reuseasca nimic.

Va sfatuim sa nu va impuneti punctul de vedere. Riscati sa declansati o cearta.

Astazi este indicat sa amanati afacerile si investitiile.



Balanța

Din cauza starii de confuzie pe care o resimtiti, dimineata s-ar putea sa intelegeti gresit sfaturile unui barbat mai in varsta.

Daca doriti sa cumparati un obiect de valoare pentru locuinta, ar fi bine sa nu faceti nimic fara sa va consultati cu familia.



Scorpionul

S-ar putea sa plecati intr-o calatorie neprevazuta. Descoperiti noi oportunitati de afaceri.

Profitati de sansele care vi se ofera, dar feriti-va de speculatii!

Va sfatuim sa evitati discutiile in contradictoriu cu o femeie, pentru ca s-ar putea sa nu aveti dreptate.



Săgetătorul

Dimineata aveti tendinta sa va supra-apreciati capacitatea de efort. Este foarte bine ca aveti incredere in fortele proprii, dar pastrati-va realismul!

Va recomandam sa nu luati decizii importante in graba, pentru ca riscati sa suferiti o mare dezamagire.



Capricornul

O veche cunostinta va propune sa va schimbati locul de munca. Va sfatuim sa nu dati un raspuns definitiv.

Nu provocati discutii in contradictoriu cu partenerul de viata! N-ar strica sa fiti mai cu picioarele pe pamant.



Vărsătorul

Va preocupa gasirea unor noi surse de venituri, dar va sfatuim sa mai aveti putina rabdare. O femeie pe care ati ajutat-o mai demult va intoarce astazi serviciul.

Desi aveti nevoie de bani si tentatia este mare, va sfatuim sa evitati speculatiile.



Peștii

Dorinta de a castiga mai mult va face sa neglijati planul sentimental si riscati sa ajungeti la discutii aprinse cu partenerul de viata. Va recomandam sa cautati o solutie de compromis.

Dupa-amiaza, o ruda apropiata va invita la o mica petrecere. Ar fi bine sa nu va eschivati.