Cum i-au umilit și mințit Țopii pe jurnaliștii de la Jurnal TV

Administrația JurnalTV se ascunde după argumente lacrimogene atunci când declară că presiunile politice ale forțelor aflate la guvernare i-au constrâns să facă remanieri, reduceri de cadre și să părăsească sediul.



În realitate însă, trustul JurnalTV care este unul enorm și necesită finanțări substanțiale, a fost lipsit de sponsorii politici, iar deținătorul acestuia – mafiotul fugar Victor Țopa, nu mai dorește să întrețină postul de unul singur.



De această părere sunt mai mulți experți și reprezentanți ai societății civile, care susțin că JurnalTV, dar și alte instituții media, au supraviețuit de-a lungul anilor datorită banilor pompați de mai mulți politicieni.



„Din start acest post tv era creat de Topi, in parteneriat cu Vlad Filat, fiind un instrument comun de lupta cu dusmanii politici si economici, in special cu Plahotniuc.



Jurnaltv, pina la caderea lui Filat a fost postul care deservea o ramura a puterii, adica PLDM si acolitii sai, printre care Partidul Antimafie, in care erau membri si ambii Topi, PLR, PCRM etc.



Intre timp au cotizat pe pachete speciale la acest post, Usatii, si Platon, si multi alti „pasageri”.



Asa cum Filat, Usatii si Platon nu mai pot cotiza, pentru Topi deja nu mai este convenabil de unii singuri sa bage toti banii”, scrie pe blogul său analistul politic Roman Mihăieș.



Acesta susține că administrația JurnalTV a ales special să speculeze pe subiectul presiunilor politici pentru ca angajații să nu organizeze greve și proteste și să-și revendice restanțele salariale.



Versiunea privind lipsa finanțatorilor la JurnalTV este susținută și de bloggerul Corneliu Gandrabur care într-o postare pe blogul său arată că doar în 2014, ex-premierul și ex-liderul PLDM, Vlad Filat , a achitat postului peste 9 milioane de lei. În condițiile în care, la moment, Filat se află la închisoare unde-și ispășește sentința pentru acte de corupție și nu mai poate sponsoriza postul, este explicabil de ce JurnalTV are acum probleme financiare, susține Gandrabur.



Pe de altă parte, jurnalistul Victor Nichituș este de părere că Victor Țopa nu ar fi fost nevoit să facă remanieri în trustul JurnalTV , dacă n-ar cheltui toți banii pe lupte politice. Acesta susține că prin campania de victimizare și manipulare, Țopa încearcă doar să ascundă situația în care s-a pomenit după ani de lupte propagandistice.



„Conducerea trustului media se victimizează într-un mod penibil – au avut bani pentru contracte scumpe de procurare a drepturilor de autor pentru filmele difuzate, au avut bani pentru realizarea unor emisiuni de televiziune foarte scumpe și brusc, nu mai au bani pentru a plăti chiria către Sky Tower?



(…) Dar nu îmi vindeți mie asta. De fapt, este o campanie de manipulare, un mod prin care Victor și Viorel Țopa încearcă sa ascundă situația în care s-au pomenit după ani de zile de luptă propagandistică împotriva lui Plahotniuc. O situație proastă.



Repet Trustul Jurnal TV nu se închide. Și nu își mută locația din cauza lui Plahotniuc. Banii necesari pentru plata jurnaliștilor ori pentru plata chiriei către Sky Tower au fost folosiți în scopuri politice. Care? Le știți deja: finanțarea protestelor, organizarea Orășelului Libertății din PMAN, procurarea unei formațiuni politice și înregistrarea ei sub o altă denumire la Ministerul Justiției, etc. ”, scrie jurnalistul Nichituș pe blogul său.



Și cunoscutul jurnalist Valeriu Reniță, a comentat situația de la Jurnal TV și modul în care jurnaliștii afiliați oligarhului Victor Țopa încearcă să pună problemele financiare și eșecul trustului pe seama “luptei cu guvernarea”. Reniță acuză Jurnal TV de patetism, în special pe moderatorul emisiunii “Cabinetul din Umbră”, Val Butnaru, menționând că din punct de vedere al afacerilor un post TV de succes nu este cel care se laudă singur pe sine, dar cel care face un produs suficient de bun ca să adune audiență mare și, respectiv, contracte de publicitate. Or, a continuat Reniță, banii de oligarhul Țopa pentru menținerea trustului Jurnal, nu pot fi veșnic vărsați în bugetul postului TV.