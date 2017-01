Ce spun astrele azi, 13 ianuarie

Conjunctia Venus-Neptun ar putea aduce in prim-plan talentele si manifestarile in domenii artistice. Totodata, este o zi de plutire, in care cuvintele cheie sunt imaginatie, idealism si confuzie. Astazi, simtul practic lipseste aproape cu desavarsire.



Berbecul

Incepeti ziua cu o stare accentuata de oboseala si de confuzie. Va recomandam sa nu luati decizii importante, pentru ca este posibil sa nu gasiti cele mai bune solutii.

Ar fi bine sa evitati activitatile care va solicita intens. Limitati-va la activitati de rutina si incercati sa va odihniti!



Taurul

Dimineata s-ar putea sa intrati in posesia unei sume de bani, care va imbunatateste situatia financiara. Poate fi vorba despre un imprumut solicitat de curand sau despre o prima.

Va recomandam sa nu faceti planuri de viitor si nici investitii. Fiti foarte atent la cheltuieli!

Seara este posibil sa faceti un drum impreuna cu persoana iubita.



Gemenii

Dimineata, intuitia si imaginatia va ajuta sa va afirmati plan profesional si in societate. Va recomandam sa profitati de ocaziile care vi se ofera, dar sa nu fortati norocul!

S-ar putea sa fiti nevoit sa plecati intr-o calatorie neprevazuta.

Va sfatuim sa fiti prudent in cursul dupa-amiezii.



Racul

Puteti avea succes in domeniul artistic.

Membrii mai tineri ai familiei sunt incantati de investitiile pe care intentionati sa le faceti pentru camin. Va recomandam sa nu neglijati opiniile unei rude mai in varsta, pentru ca puteti economisi o suma importanta.

Puteti face planuri de viitor, dar va sfatuim sa nu luati decizii in graba.



Leul

Aveti un bun randament pe plan intelectual sau artistic si aveti sansa sa straluciti in societate.

Dimineta faceti cunostinta cu o persoana deosebita, interesata sa va sprijine creativitatea.

Spre seara, s-ar putea sa va bulverseze o veste de la un prieten.

Va sfatuim sa nu va certati cu o femeie mai in varsta.



Fecioara

Parcurgeti o perioada favorabila pe toate planurile si sunteti convins ca puteti depasi orice obstacol. Aveti ocazia sa va afirmati talentul artistic in societate.

Incercati sa fiti mai realist! Aveti o imaginatie bogata, care va poate juca feste daca nu sunteti atent.



Balanța

Inclinatiile artistice si preocuparile din acest domeniu ar putea sa va indeparteze de prieteni. Totusi, rezultatele bune va incurajeaza sa continuati in aceeasi directie.

Dupa-amiaza puteti sa rezolvati o problema de afaceri.

Daca aveti ocazia sa plecati intr-o calatorie cu persoana iubita, va sfatuim sa nu ezitati.



Scorpionul

Este o zi buna pentru arte, comunicare si calatorii in interes sentimental.

Intuitia si optimismul va ajuta sa treceti mai usor peste o problema financiara.

Dupa-amiaza sunteti foarte activ pe plan social si sentimental.

Evitati orice fel de speculatii!



Săgetătorul

Dimineata aveti prilejul sa incepeti o activitate pe plan artistic, intr-un cadru organizat. Este o zi buna pentru a da viata sperantelor si viselor, mai ales ca imaginatia va ajuta din plin.

Va recomandam sa nu incepeti prea multe treburi deodata, intrucat riscati sa incurcati lucrurile.

Ascultati sfaturile unei persoane mai in varsta!



Capricornul

Sefii si colegii va reproseaza ca nu reusiti sa va incadrati in programul de lucru.

Starea de confuzie si lipsa de entuziasm ar putea sa va creeze neplaceri in relatiile cu persoana iubita.

Unele persoane din anturaj spera sa la dati o mana de ajutor. Va sfatuim sa fiti mai intelegator cu cei apropiati.



Vărsătorul

Dimineata s-ar putea sa fiti confuz si nerealist. Cei din jur par sa nu va inteleaga. Va recomandam sa nu fiti prea insistent, pentru ca puteti isca un conflict.

Nu este indicat sa va ocupati de afaceri.

Evitati speculatiile, oricat de mare ar fi tentatia!



Peștii

Lipsa simtului practic si starea de confuzie va pot afecta activitatea profesionala. Va sfatuim sa evitati discutiile in contradictoriu cu colegii de serviciu.

Incercati sa va indreptati atentia spre problemele importante!

Dupa-amiaza s-ar putea sa va pregatiti pentru o calatorie in interes personal.