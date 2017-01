Ce spun astrele azi, 12 ianuarie

Opozitia Soarelui cu Luna, altfel spus Luna Plina, sporeste agitatia si nervozitatea. Din cauza acestui aspect astral, simtiti o nevoie continua de a face ceva. Prin urmare, riscul de accidente este mai mare decat in alte zile, ca si riscul escaladarii periculoase a unor discutii. Pastrati-va calmul!



Berbecul

Sunteti tentat sa va angajati in mai multe activitati in acelasi timp. Nerabdarea si nervozitatea va pot reduce randamentul.

Va sfatuim sa fiti foarte atent in activitatea profesionala, pentru a evita intarzierile si greselile, care va pot atrage reprosuri din partea sefilor.



Taurul

Se anunta o zi tensionata, din cauza colaborarii dificile cu un partener de afaceri. Se pare ca aveti opinii diferite in ceea ce priveste o investitie importanta.

Va recomandam sa va temperati impulsivitatea. Daca reusiti sa evitati o cearta, situatia se va rezolva in scurt timp.



Gemenii

Se pare ca nu sunteti in apele dumneavoastra. Va sfatuim sa nu va asumati noi responsabilitati, pentru ca riscati sa va irositi energia.

Sunteti predispus la stari depresive si accidente vasculare. Pastrati-va calmul!

Viata este frumoasa, frumusetea ei poate fi observata abia cand exista un echilibru sufletesc oferit de starea de calm.



Racul

Aveti tendinta de a deveni impulsiv. Va sfatuim sa fiti prudent in tot ce faceti.

Dupa-amiaza primiti o suma importanta de bani. S-ar putea sa fie vorba despre o recompensa pentru rezultatele bune pe plan profesional.



Leul

Este posibil sa aveti probleme de sanatate din cauza oboselii acumulate si a starii de tensiune in care va aflati. Ar fi bine sa reduceti ritmul de munca si sa va dozati efortul.

De asemenea, va sfatuim sa evitati luarea deciziilor importante in domeniul afacerilor.



Fecioara

Deveniti irascibil din cauza surmenajului. Va sfatuim sa evitati activitatile care necesita efort si putere de concentrare. Puteti sa va ocupati de probleme casnice.

Nu raspundeti la provocarile unui barbat mai in varsta!



Balanța

In cursul diminetii sunteti putin cam agitat si nu resusiti sa va controlati impulsivitatea. Riscati sa provocati discutii aprinse.

Va sfatuim sa va dedicati activitatilor de rutina.

De asemenea, ar fi bine sa circulati cu prudenta, pentru ca sunteti predispus la accidente de circulatie.



Scorpionul

S-ar putea sa aveti o discutie aprinsa cu o persoana tanara si sa spuneti cuvinte jignitoare la adresa acesteia.

Exista pericolul sa fiti implicat intr-un accident de circulatie. Va sfatuim sa amanati calatoriile cu autoturismul.

Evitati speculatiile financiare!



Săgetătorul

Desi treceti printr-o perioada dificila pe plan financiar, reusiti sa ramaneti optimist si incercati sa va mobilizati partenerii de afaceri.

Sunteti predispus la accidente. Va sfatuim sa dati dovada de prudenta in tot ce faceti.



Capricornul

In prima parte a zilei, sunteti nemultumit de tot ce se petrece si aveti tendinta de a contrazice pe toata lumea.

Va recomandam sa acordati mai multa atentie familiei si, mai ales, partenerului de viata. Impreuna, puteti rezolva o problema financiara.



Vărsătorul

V-ati propus sa faceti ceva folositor pentru casa. Puteti sa va bazati pe intuitie.

In partea a doua a zilei s-ar putea sa aveti mici probleme de sanatate, trecatoare.

Va recomandam sa acordati mai mult timp odihnei si relatiilor sentimentale.



Peștii

Se pare ca deveniti irascibil din cauza schimbarilor de program. Daca nu va temperati nervozitatea, riscati sa stricati relatiile cu colegii de serviciu si cu partenerul de viata.

Concentrati asupra activitatilor ce nu suporta amanare!

Va recomandam sa evitati speculatiile de orice fel.