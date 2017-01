Ce spun astrele azi, 11 ianuarie

Sextilul planetelor Pluton si Marte aduce energii pozitive, in special pentru sanatate, autoritate si incredere in fortele proprii. Problemele dificile, indelung amanate, sunt mai usor de rezolvat acum. Este o conjunctura buna pentru a va intoarce la planuri mai vechi, pe care nu ati avut ocazia sa le puneti in practica.



Berbecul

Dimineata va bucurati ca un prieten reuseste sa va inapoieze o datorie mai veche.

Este o zi favorabila planurilor de viitor, intalnirilor cu prietenii si comunicarii. Va puteti baza pe intuitie.

Nu neglijati persoanele mai in varsta din familie!



Taurul

Dupa o perioada mai proasta pe plan sentimental, se pare ca norocul va surade din nou. Faceti cunostinta cu o persoana deosebita, care va cucereste inima.

Va sfatuim sa nu neglijati odihna, pentru ca riscati sa aveti probleme de sanatate.



Gemenii

Relatiile cu cei din jur sunt excelente, mai ales in a doua parte a zilei.

Va face placere sa reintalniti un prieten vechi.

Sunt sanse sa rezolvati o problema legata de casa, dar va recomandam sa nu neglijati dorintele partenerului de viata.



Racul

Sunteti intr-o forma intelectuala excelenta.

Va sfatuim sa nu refuzati dialogul si sa le impartasiti celor apropiati experienta dumneavoastra.

S-ar putea sa suferiti o deziluzie pe plan sentimental. Va sfatuim sa nu va lasati demoralizat. Nu uitati ca aveti si prieteni adevarati!



Leul

Daca va aflati in fata unei dileme sentimentale si sunteti nevoit sa luati o hotarare, acum este momentul.

Aveti ocazia sa puneti in aplicare planuri mai vechi si sa va ocupati de probleme de sanatate minore, dar care pot evolua.

Munca din ultima perioada isi arata roadele. Aveti sanse sa castigati bine si sa va afirmati in societate.



Fecioara

Va sfatuim sa tineti cont de parerile colegilor si, mai ales, de posibilitatile lor financiare.

Dupa-amiaza s-ar putea sa aveti o discutie aprinsa cu o ruda mai in varsta, dar reusiti sa lamuriti toate neintelegerile.

Ar fi bine sa evitati calatoriile lungi si sa nu va extenuati.



Balanța

Aveti o zi incarcata. Sunteti, insa, destul de energic pentru a face fata tuturor problemelor.

S-ar putea sa intapinati cateva obstacolele, in special de natura materiala.

Va recomandam sa nu faceti nici un fel de speculatii.



Scorpionul

Se anunta schimbari importante in viata dumneavoastra, mai ales pe plan social si sentimental.

Este o zi buna pentru consolidarea prietenilor si pentru a incheia parteneriate si asocieri. Reusiti sa ii cuceriti pe cei din jur.

Aveti grija sa nu va neglijati partenerul de viata!



Săgetătorul

Mari sanse de reusita intr-o calatorie scurta, in interes de familie.

Va recomandam sa evitati discutiile in contradictoriu cu partenerul de viata, mai ales ca dupa-amiaza aveti ocazia sa rezolvati o problema sentimentala mai veche.

Pe plan financiar, nici un motiv de ingrijorare.



Capricornul

Este momentul sa va ocupati de problemele materiale. Azi aveti posibilitatea sa le rezolvati. Nu este exclus sa vi se propuna o afacere.

Spre seara sunteti invitat impreuna cu partenerul de viata la o petrecere la rude. Nu neglijati odihna!



Vărsătorul

Aveti multa energie si reusiti sa finalizati tot ce v-ati propus.

S-ar putea sa fiti promovat sau sa vi se propuna un nou loc de munca, mai bine platit.

Relatiile cu persoana iubita sunt putin tensionate, dar situatia revine la normal spre seara, la o intalnire cu prietenii.

Va recomandam sa fiti cumpatat si sa evitati excesele alimentare.



Peștii

Va pregatiti pentru un eveniment important in familie, probabil o aniversare.

Daca va indispune o ruda din partea partenerului de viata, pastrati-va calmul! Mai tarziu, veti constata ca a avut dreptate.

Spre seara, atmosfera se destinde si va simtiti foarte bine.