Ce spun astrele azi, 10 ianuarie

Cuadratura Soarelui cu Uranus are efecte ciudate, manifestate mai ales prin iritare si certuri iscate ca din senin. Va sfatuim sa va pastrati calmul, pentru ca exista si riscul unor accidente, din cauza agitatiei.



Berbecul

Dimineata s-ar putea sa va iesiti din fire cauza unui partener de afaceri. Faptul ca aveti pareri diferite nu trebuie sa va impiedice sa analizati situatia cu luciditate si sa luati o decizie de comun acord.

Nu va revarsati nervii acasa!

Va sfatuim sa acordati mai mult timp odihnei.



Taurul

Dimineata intervin evenimente neprevazute, care va obliga sa va schimbati planurile.

Nu va faceti iluzii cu privire la o afacere ce pare promitatoare la prima vedere! Va sfatuim sa nu luati decizii importante si sa va pastrati calmul.

Spre seara, scapati de toate problemele si aveti posibilitatea sa va destindeti in mijlocul familiei.



Gemenii

Va irita faptul ca aveti probleme la locul de munca si ca nimeni nu se gandeste sa va ofere o mana de ajutor. Va sfatuim sa va stapaniti nervii, pentru ca riscati sa spuneti lucruri pe care le veti regreta.

Dupa-amiaza, s-ar putea sa aflati ca un prieten a avut un accident de circulatie.



Racul

Se pare ca nu va intelegeti prea bine cu seful direct. Va recomandam sa fiti prudent. Sunt slabe sperante sa aveti castig de cauza.

Fiti mai atent cu partenerul de viata!

Ar fi bine sa va odihniti mai mult.



Leul

Dimineata sunteti bucuros sa aflati ca vi se confirma, in sfarsit, ca urmeaza sa plecati intr-o calatorie de afaceri. S-ar putea ca partenerul de viata sa nu fie deloc incantat si nu este exclus sa va bata gandul sa renuntati la calatorie.

Va sfatuim sa va ascultati intuitia.

Evitati excesele alimentare!



Fecioara

Dimineata va merge foarte bine, dar dupa-amiaza s-ar putea ca partenerul de viata sa va reproseze ca ati cheltuit prea mult sau ca ati intarziat.

Va recomandam sa va stapaniti, pentru a nu tensiona atmosfera.

Ar fi bine sa acordati mai multa atentie familiei si, mai ales, partenerului de viata.



Balanța

S-ar putea sa va treziti in mijlocul unui scandal, iscat din cauza barfelor unei colege. Incercati sa va calmati! Nu puteti lamuri situatia, daca sunteti nervos.

Va sfatuim sa aveti mai multa rabdare cu cei din jur.

Spre seara, primiti pe neasteptate o suma de bani.



Scorpionul

Va recomandam sa evitati deplasarile cu masina. Exista riscul sa faceti un accident. Daca nu aveti incotro, fiti foarte prudent!

Este indicat sa va abtineti de la speculatii, pentru ca puteti pierde sume mari.

Ar fi bine sa ascultati sfaturile unei persoane cu experienta.



Săgetătorul

Reusiti sa demarati o afacere. Pentru ca succesul sa fie deplin, va recomandam sa va temperati tendinta de a critica pe toata lumea.

Discutati calm colegii si cu partenerul de viata, ca sa evitati orice disputa!

Spre seara, va viziteaza un prieten care va da o veste buna.



Capricornul

Este posibil sa va suparati pe un prieten pentru ca nu va da un imprumut asa cum a promis. Nu va grabiti ii reprosati! Este vorba doar de o intarziere, din motive obiective.

Ar fi bine sa aveti mai multa rabdare si sa fiti mai intelegator.

Incercati sa va mai destindeti putin!



Vărsătorul

Pe plan profesional, culegeti roadele eforturilor din ultima vreme. Doriti sa va afirmati si in societate, dar atmosfera tensionata din jur nu va este favorabila.

Va recomandam sa evitati intalnirile cu prietenii si petrecerile, pentru ca este posibil sa va certati cu cineva.

Ar fi bine sa nu va urcati la volan. Exista pericolul sa faceti un accident.



Peștii

Este posibil sa aveti o disputa cu sefii si, din cauza aceasta, sa nu mai plecati intr-o delegatie. Nu este exclus sa va certati si cu un coleg.

Va irita lipsa banilor, iar oboseala acumulata va face si mai nervos.

Va sfatuim sa va pastrati calmul, pentru ca sunteti predispus la probleme de sanatate si chiar accidente.

Evitati calatoriile lungi si intalnirile de afaceri!