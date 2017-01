Răceală şi gripă, ÎNVINSE fără pastile! CINCI CEAIURI din plante care te vindecă în câteva minute

Răceala şi gripa sunt două boli care pot fi cu greu evitate, mai ales în această perioadă a anului. Ceaiurile cu efect energizant, expectorant sau revitalizant pot ameliora sau chiar grăbi vindecarea. Vă prezentăm cinci ceaiuri care pot face minuni când vine vorba despre răceală sau gripă.



Bolile de sezon vin la pachet cu simptome supărătoare, printre care tuse, răguşeală sau migrene. Infuziile din plante sunt printre cele mai bune leacuri, ele având rolul de a sprijini organismul în procesul de vindecare.



Ceaiul de pătlagină

Este bun pentru tuse expectorantă. El este recomandat pentru persoanele care tuşesc şi caută ceaiuri bune pentru raceală şi gripă. Totodată, este un ceai calmant. Preparaţi o infuzie din 250 ml apă clocotită la care se adaugă 5g de plantă uscată, mărunţită. Se acoperă 5 minute, după care se strecoară şi se consumă caldă, îndulcită cu miere.



Ceaiul din muguri de pin

“Este un ceai antiseptic, antiinflamator, diuretic şi tonic, fiind recomandat pentru infecţii respiratorii, bronşite, traheite, laringite, tuse sau gripă. Se prepară infuzie din 1 linguriţă plantă la o cană cu apă şi se consumă 2-3 căni cu ceai pe zi”, ne-a spus fitoterapeutul Marius Jidoi.



Ceaiul din cimbrişor de câmp

Este cunoscut şi sub denumirea de “antibioticul săracului” datorită multiplelor sale proprietăţi. “Este expectorant, antiseptic pulmonar şi intestinal, antiastmatic, sudorific, antitusiv. Are efect curativ în laringite, traheite, gripă, bronşite, infecţii respiratorii şi tuse convulsivă, tuberculoză, datorită uleiului eteric. Se consumă sub formă de infuzie”, a mai afirmat fitoterapeutul Marius Jidoi



Ceaiul de podbal

Frunzele de podbal sunt utile în afecţiunile aparatului respirator, cum ar fi emfizemul pulmonar, bronşita cronică, astmul bronşic, silicoza, de asemenea în bolile hepato-biliare, dispepsii, plăgi şi ulceraţii ale pielii. Se prepară o infuzie din 2 linguriţe de frunze la 1 cană cu apă. Se beau 2-3 cãni pe zi.



Ceaiul de limba cerbului

“Este foarte folosit pentru tratara răcelilor ajutând la curăţarea bronhiilor dar şi la problemele de la plămâni Potoleşte tusea, eliberează căile respiratorii, ajută la scăderea febrei şi ajută în bolile pulmonare”, a punctat fitoterapeutul Marius Jidoi. Se pune o linguriţă de plantă la o cană de apă fiartă şi infuzează 10 minute. Se beau câte 2-3 căni de ceai pe zi, înainte de masă, îndulcit cu miere de albine.