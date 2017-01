Ce spun astrele azi, 9 ianuarie

Cuadratura Venus-Luna predispune la contestarea relatiilor existente, la conflicte sociale si sentimentale. De asemenea, favorizeaza emotiile puternice. Ca sa treceti cu bine peste aceste momente, va sfatuim sa adoptati o atitudine rezervata.



Berbecul

Aveti ocazia sa rezolvati o problema sentimentala, cu ajutorul unei rude mai in varsta. Pentru aceasta, trebuie sa aveti incredere si sa va temperati orgoliul.

Dupa-amiaza s-ar putea sa aflati ca o cunostinta s-a imbolnavit si sa fiti nevoit sa va schimbati programul.



Taurul

Va indispune un esec in afaceri sau o colaborare care se incheie prost. In ultima vreme, aveti impresia ca nu va reuseste nimic si ca toate va sunt potrivnice.

Nu mai fiti atat de pesimist! Ar fi bine sa va relaxati mai mult.



Gemenii

Nici nu ati terminat bine o lucrare importanta si deja va ganditi sa incepeti alta, spre nemultumirea intregii familii.

Va sfatuim sa nu exagerati cu munca. Acordati-le mai multa atentie celor apropiati!

Ar fi bine sa recuperati orele de somn pe care le-ati pierdut in ultima vreme.



Racul

S-ar putea sa ratati un obiectiv important si sa deveniti irascibil.

Va sfatuim sa nu va descarcati nervii pe familie. Mai bine cautati cauzele esecului!

Ar fi bine sa tineti cont de sfaturile partenerului de viata.



Leul

Este posibil sa aveti mici divergente cu partenerul de viata, care va reproseaza lipsa de afectivitate si ca acordati afacerilor prea multa importanta.

Nu incercati sa obtineti bani prin orice mijloace!

Va sfatuim sa nu neglijati odihna si relaxarea.



Fecioara

Aveti sentimentul ca un partener de afaceri incearca sa va traga pe sfoara si sunteti pus pe cearta. Va sfatuim sa discutati calm, pana lamuriti situatia.

Spre seara va viziteaza un prieten apropiat, care reuseste sa va redea buna dispozitie.



Balanța

Va confruntati cu dificultati pe plan sentimental si sunteti nevoit sa luati o decizie importanta. Este o zi favorabila planurilor de viitor.

Munca din ultima vreme isi arata rezultatele. Incep sa apara satisfactiile materiale.

Evitati speculatiile!



Scorpionul

S-ar putea sa plecati intr-o calatorie. Puteti fi optimist, totul va decurge conform planurilor.

Relatiile cu prietenii sunt foarte bune.

Este posibil ca partenerul de viata sa se supere daca refuzati ajutorul unei rude. Fiti mai diplomat!



Săgetătorul

Aveti ocazia sa intrati intr-o afacere, dar va sfatuim sa nu va grabiti. S-ar putea sa fiti confuz si sa nu luati decizii inspirate.

Aveti sanse de reusita daca va stapaniti impulsivitatea si dati dovada de rabdare.



Capricornul

Din cauza dificultatilor financiare, nu va simtiti in largul dumneavoastra.

Evitati discutiile in contradictoriu, pentru ca se poate ajunge la certuri!

Va puteti baza pe intuitie.



Vărsătorul

S-ar putea sa va certati cu partenerul de viata, pentru ca refuzati sa mergeti in vizita la rude. Se pare ca nu aveti succes nici in afaceri.

In aceasta conjunctura nefavorabila, va sfatuim sa va pastrati calmul si sa incercati sa va relaxati.

Evitati speculatiile financiare!



Peștii

Schimbarile de la locul de munca va nemultumesc. Va recomandam sa va stapaniti nervozitatea, pentru ca riscati sa complicati situatia si mai mult.

O ruda mai in varsta incearca sa-si impuna punctul de vedere. Va sta in putere sa evitati un conflict.

Incercati sa va odihniti mai mult!