Ce spun astrele azi, 8 ianuarie

Trigonul Soarelui cu Luna confera emotii puternice si o sensibilitate sporita, in special la ideile umaniste. In plan personal, este posibil sa apara initiative realiste, pragmatice, care sa conduca la schimbari in bine.



Berbecul

Capacitatea de concentrare este foarte buna si va ajuta sa rezolvati mai usor toate problemele.

Puteti face planuri de viitor, pentru ca aveti idei excelente, pe care vi le apreciaza atat partenerul de viata, cat si partenerii de afaceri. Ar fi bine sa ascultati si sfaturile unei persoane cu experienta.

Aveti succes in societate si in toate activitatile legate de camin.



Taurul

Aveti posibilitatea sa rezolvati o problema financiara care va framanta de mai mult timp.

In prima parte a zilei s-ar putea sa vi se propuna o colaborare.

Este un context astral bun pentru a consolida relatiile profesionale si personale. Daca doriti sa va impacati cu cineva cu care v-ati certat, profitati de acest moment favorabil!



Gemenii

Se anunta o zi destul de dificila, cu multe probleme de rezolvat. Sunteti in forma si foarte hotarat, asa ca aveti sanse sa realizati tot ce v-ati propus.

Eventualele dificultati ar putea sa fie de natura financiara. Va sfatuim sa nu va ingrijorati, fiindca este o situatie trecatoare.

Speculatiile financiare, oricat ar fi de tentante, sunt de evitat azi.



Racul

Se pare ca sunteti hotarat sa faceti anumite schimbari in camin, dar nu sunteti sigur ca partenerul de viata va fi de acord.

Puteti realiza tot ce v-ati propus pentru azi, cu conditia sa va stabiliti clar prioritatile.

Atentie la tendinta de a va sustine opiniile cu incapatanare! Ar fi bine sa tineti cont si de parerile celorlalti.



Leul

Sunteti in forma, atat fizic cat si intelectual, si puteti realiza tot ce v-ati propus.

Azi sunt favorizate in special examenele, concursurile si negocierile.

Nu se intrevad probleme deosebite in plan sentimental. Ar fi bine, totusi, sa fiti mai atent la problemele partenerului de viata.



Fecioara

Un prieten sau un coleg v-ar putea da o veste surprinzatoare, care va pune pe ganduri.

Dificultatile financiare care v-au ingrijorat in ultima vreme se pot rezolva mai usor decat credeti. Astazi s-ar putea sa gasiti o idee ingenioasa.

Este o zi favorabila studiului si relatiilor cu partenerul de viata.



Balanța

Simtul practic si dorinta de schimbare va indeamna sa puneti la cale o afacere.

S-ar putea ca un prieten sa va propuna o colaborare promitatoare. Puteti lua o decizie realista, cu conditia sa analizati propunerea in detaliu. Nu va grabiti sa promiteti nimic!

Va sfatuim sa va consultati si cu partenerul de viata.



Scorpionul

Se pare ca puneti la cale o schimbare importanta in viata dumneavoastra. Nu este exclus sa fie vorba despre un proiect ambitios de afaceri.

Capacitatea de comunicare este excelenta azi. Sunt favorizate si calatoriile.

Va sfatuim sa fiti atent la cheltuieli.



Săgetătorul

Un proiect de afaceri mai vechi ar putea intra azi intr-o noua etapa. Colegii si prietenii va pot da sfaturi utile.

Este o zi buna pentru a face planuri de viitor in ceea ce priveste locuinta.

Aveti posibilitatea sa rezolvati usor probleme ale familiei.



Capricornul

In plan profesional, intuitia si pragmatismul va ajuta sa rezolvati o problema complicata.

Partenerul de viata v-ar putea surprinde cu un gest frumos sau cu un cadou. Spre seara, puteti petrece cateva ore placute in compania prietenilor.

Incercati sa va faceti timp si pentru o persoana mai in varsta din familie!



Vărsătorul

In plan profesional, colegii si superiorii va apreciaza pentru o idee originala, inovatoare, care usureaza munca tuturor.

Aveti mari sanse de reusita in tot ce faceti azi, cu conditia sa va organizati riguros si sa va stabiliti o lista de prioritati.

Se pare ca situatia financiara nu este stralucita, dar nici ingrijoratoare.



Peștii

Capacitatea de comunicare este foarte buna. Contextul astral de azi favorizeaza negocierea contractelor si semnarea documentelor oficiale.

Anumite probleme casnice par sa nu suporte amanare. S-ar putea sa fiti nevoit sa faceti cheltuieli neprevazute pentru o reparatie.

Puteti sa va bazati si pe ajutorul unei rude mai in varsta.