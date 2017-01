Ghidul tău în alimentația de Sărbători

Este timpul meselor de sărbătoare, cu bunătăți care ar putea aduce pe lângă bucuria gustului și kilograme în plus. Dar nu și dacă vei ține cont de câteva sfaturi de alimentație sănătoasă.



Studiile realizate de-a lungul timpului au concluzionat că oamenii tind să se îngrașe în perioada sărbătorilor de iarnă în medie cu 500 g – 1 kg, susține Asociația Nutriționiștilor din Marea Britanie. Poate nici nu e de mirare având în vedere alimentele mâncate la petrecerile sau întrunirile dinaintea Crăciunului, apoi din ziua de Crăciun și din perioada imediat următoare până la Anul Nou. Iar dacă acest lucru ți se întâmplă în fiecare an, fără să reușești să dai scapi de surplus, în câțiva ani poți ajunge la o creștere în greutate considerabilă.



Ceea ce trebuie să faci este să te asiguri, în primul rând, că ai parte de o mâncare cu mulți nutrienți. Să nu consumi prea mult alcool, reducând astfel caloriile pe care le conțin băuturile. De asemenea, să ai o masă de Crăciun preparată cât mai sănătos și să nu uiți să te ridici de pe canapea și să crești activitatea fizică. Multe alte sfaturi le-am primit de la dr. Gabriela Man, medic specialist în siguranța alimentului și sănătatea populației.



Mese mai dese și porții mici

Preferabil este să aveți mai multe mese, 3 mese principale și 1-2 gustări între ele, decât să faceți excese culinare la o singură masă. Faceți pauze între felurile principale și deserturi. Încercați să consumați porții micuțe din felurile prezentate, să nu fortați foarte tare digestia. Este util să aveți la îndemână un preparat cu enzime, pentru a facilita o digestie mai ușoară (capsule cu papaină, complexe de enzime diverse).



Femeile, un aport mai redus decât bărbații

În privința diferențelor dintre alimentația femeilor și a bărbaților, medicul spune că acestea sunt ”nu din punct de vedere calitativ, doar din punct de vedere cantitativ. Bărbații au un metabolim mai intens, cu arderi mai mari, datorită unei mase musculare mai mari. Motiv pentru care femeile ar trebui să aibă un aport caloric mai redus. Evitați consumul excesiv de creme cu unt, carne grasă de porc, untură, jumări.”, recomandă dr. Man.



Specialități tradiționale preparate sănătos

Cu mici înlocuiri poți prepara o masă tradițională de Crăciun fără probleme deosebite. Iată ce recomandă specialistul: ”Folosiți cartofi mov la salata de boeuf și aceasta va fi deja dietetică, și sănătoasă, datorită antioxidanților prezenți în cartofii mov. Înlocuiți orezul alb cu bob rotund cu orez basmati (alb sau brun) și astfel sarmalale sau garnitura de orez de la friptură sunt mult mai sănătoase și nu vă vor îngrășa. În deserturi, înlocuiți zahărul cu înlocuitor natural de zahăr (tagatoză, eritritol, stevia combinată cu eritritol) și făină albă cu făină specială “Dr. Man” sau cu făină de ovăz, chiar și făină de grâu măciniș total.”



Combinarea alimentelor la masa festivă

Un fruct cu 20 de minute înainte de masă este foarte bun pentru digestie. Poți pune platouri cu fructe pe masă (mere, citrice, ananas, fructe exotice – nu banane). Aperitivul să fie la o distanță de minim 20-30 minute înainte de felul principal. Poți continua cu o porție mică de friptură cu o garnitură de cartofi mov (copți, piure, prăjiți în ulei de rapiță). Sarmalele sunt bune dacă le prepari corect și sunt consumate 1-2 bucăți. Apoi ia-ți pauză de o oră până servești desertul! Cuvântul de ordine este cumpătarea.



Evită combinația grăsime și alcool distilat

”În general, masa de Crăciun are la baza preparatele pe baza de carne de porc. Încercați să nu consumați în exces carne grasă, să nu o combinați cu amidon “rău” (orez alb, făină albă, cartofi). Și feriți-vă de combinația grăsime și alcool distilat (rachiu, țuică etc.) în exces. Această combinație este răspunzătoare de incidența mare a cazurilor de pancreatită acută din perioada sărbătorilor de iarnă!”