Ce spun astrele azi, 7 ianuarie

Conjunctia Soarelui cu Pluton favorizeaza emotiile puternice si poate aduce fie tristete, fie bucurie, la extrem. Astazi, chiar si cei mai puternici pot varsa o lacrima. In schimb, este o zi buna pentru a incepe o schimbare pe plan personal.



Berbecul

Nu este momentul sa luati decizii importante. Astazi sunteti nehotarat si emotiv. Va sfatuim sa nu va angajati in activitati care necesita un efort intelectual.

Odihniti-va mai mult si incercati sa va relaxati!



Taurul

Sunteti marcat de emotii puternice si comunicati mai greu cu prietenii si familia.

Va sfatuim sa va puneti ordine in idei si sa va exprimati mai clar.

Daca sunteti invitat la o petrecere, nu refuzati! S-ar putea sa faceti cunostinta cu o persoana care va poate ajuta in cariera.



Gemenii

Astazi sunteti inspirat, plin de idei. Cei din jur va apreciaza originalitatea.

Nu este momentul sa semnati documente.

Petreceti mai mult timp impreuna cu partenerul de viata!



Racul

Dimineata este posibil sa aveti probleme sentimentale. Le puteti rezolva numai daca reusiti sa va pastrati calmul. Evitati o cearta cu partenerul de viata!

Sunteti nemultumit de situatia financiara, dar va recomandam sa fiti optimist. Banii vor veni cand veti avea mai multa nevoie.



Leul

Este posibil sa suferiti o deziluzie in dragoste. Sunteti prea emotiv ca sa va exprimati clar dorintele. Nu uitati ca prin dialog se pot rezolva neintelegerile!

Temperati-va orgoliul in relatiile cu prietenii, altfel riscati sa ii indepartati!

Puteti sa tineti cont de intuitie.



Fecioara

Dimineata s-ar putea sa fiti tulburat din cauza problemelor sentimentale. Puteti conta pe ajutorul unui prieten.

Dupa-amiaza sunteti hotarat sa faceti schimbari in casa. Va recomandam sa nu va incapatanati sa faceti totul singur. Cei din familie va pot ajuta, trebuie doar sa le-o cereti.



Balanța

Este posibil sa fiti melancolic din cauza problemelor sentimentale.

Va recomandam sa va dedicati timpul liber activitatilor casnice. Puteti sa reparati cate ceva, sa mutati mobila etc.

Va sfatuim sa evitati o discutie in contradictoriu cu o femeie mai in varsta, chiar daca va enerveaza cu ideile ei.



Scorpionul

Incepeti ziua hotarat sa demarati o activitate noua.

Este o zi buna pentru drumuri scurte in interes de familie.

Dupa-amiaza, sunteti tentat sa cumparati un obiect de valoare pe care vi-l doriti de multa vreme. Va recomandam sa va consultati si cu partenerul de viata.



Săgetătorul

Aveti tendinta sa neglijati relatiile sentimentale si sa va ocupati numai de problemele personale. Riscati sa aveti discutii aprinse cu partenerul de viata.

Evitati speculatiile financiare!



Capricornul

Aveti sanse mari sa gasiti un nou loc de munca, mai bine platit.

Farmecul personal va ajuta sa rezolvati usor o multime de probleme.

Va recomandam sa va organizati mai eficient. Nu va risipiti in prea multe directii!



Vărsătorul

Dimineata sunteti foarte emotiv, dar este o stare trecatoare.

Va recomandam sa nu provocati discutii aprinse cu partenerul de viata.

Dupa-amiaza mergeti in vizita la un prieten de familie, unde va regasiti buna dispozitie.



Peștii

Dimineata sunteti indispus si nu prea aveti spor la treaba.

Va sfatuim sa nu va ambitionati sa va rezolvati singur problemele. Acceptati ajutorul prietenilor!

Dupa-amiaza este posibil sa apara un conflict in familie. Ca sa il aplanati, tineti cont de sfaturile unei rude mai in varsta!