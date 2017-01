Cum îți cureți TARTRUL de pe dinți în mod natural

Cu toții avem probleme cu tartrul, care se depune pe dinți din mai multe motive: gură prea uscată, nu folosești ață dentară, nu te speli de mai multe ori pe zi pe dinți etc. Dacă la stomatolog este indicat să mergem pentru detartraj o dată sau maximum de două ori pe an, există metode naturale pe care le putem folosi mai des pentru a scăpa de tatru.



Pe lângă faptul că trebuie să folosești ața dentară și să te speli corect pe dinți, cu pasta și periuța de dinți potrivite, mai poți încerca și remedii naturale care pot ajuta la îndepărtarea tartrului de pe dantură. Spre exemplu:



Sarea și bicarbonatul de sodiu ajută la îndepărtarea tartrului

Ambele ingrediente sunt bune atât pentru îndepărtarea tartrului, cât și pentru albirea dinților. Poți amesteca cele două ingrediente în părți egale sau poți folosi unul singur, cu același efect. Pur și simplu umezește-ți periuța de dinți și dă-i perii prin compoziție, apoi te poți spăla pe dinți. Nu face acest lucru mai des de o dată pe săptămână sau o dată la două săptămâni pentru că îți poate afecta smalțul dinților.



Mere sau alte fructe tari

Merele sunt în special bune pentru problemele dinților – chiar și pentru îndepărtarea tartrului. După meste poți mânca un măr proaspăt, mai ales dacă nu te poți spăla pe dinți. Poți mânca și alte fructe tari, ce pot avea același efect benefic.



Clătește-ți gura cu ceai negru ca să scapi de tartru

Ceaiul negru conține și un pic de fluor, care îți protejează dinții prin faptul că oprește înmulțirea bacteriilor care cauzează cariile și tartrul. Clătește-ți gura în mod regulat cu ceai negru ca să previi formarea tartrului. Un aspect negativ al ceaiului negru este că poate păta dinții dacă este folosit prea des.



Freacă-ți dinții cu coajă de portocală

Coaja de portocală este bogată în vitamina C, ce poate ucide bacteriile care se înmulțesc pe dinții tăi și duc la formarea tartrului. Este de ajuns să îți freci dinții cu interiorul unei coji de portocală înainte să te culci. Repetă de două sau trei ori pe săptămână.