Ce spun astrele azi, 6 ianuarie

Conjunctia Lunii cu Uranus predispune la instabilitate in camin si poate determina schimbari bruste si nu tocmai placute. Acest aspect favorizeaza, de obicei, sfarsitul unei situatii vechi si trecerea la o noua stare de lucruri. Depinde de dumneavoastra daca aceasta schimbare va fi in sens pozitiv.



Berbecul

Se pare ca sunteti nemultumit din cauza ca s-a amanat o calatorie in interes de serviciu. Tot raul e spre bine: astazi nu sunt recomandate calatoriile lungi.

Dupa-amiaza puneti bazele unei colaborari pe termen lung, din care puteti obtine beneficii materiale substantiale.



Taurul

Schimbarile pe care le initiati in camin sunt apreciate de membrii familiei, dar va sfatuim sa tineti cont si de parerile partenerului de viata.

Va recomandam sa nu incepeti mai multe activitati in acelasi timp, pentru ca riscati sa nu duceti la bun sfarsit nici una din ele.

Spre seara, primiti un cadou care va impresioneaza.



Gemenii

Incepeti ziua hotarat sa finalizati o lucrare inceputa mai demult in casa.

O femeie mai in varsta din familie va ajuta financiar, dar incearca sa-si impuna punctul de vedere in legatura cu schimbarile pe care doriti sa le faceti. Evitati o cearta care ar putea sa tensioneze atmosfera din familie!

Dupa-amiaza primiti o veste buna de la o ruda apropiata.



Racul

Desi aveti multe probleme de rezolvat, va sfatuim sa va menajati sanatatea si sa acordati mai mult timp odihnei.

Reusiti sa faceti schimbari importante in camin, care contribuie la imbunatatirea relatiilor cu partenerul de viata.

In partea a doua a zilei sunteti tentat sa cheltuiti o suma mare de bani. Va recomandam sa fiti prudent, pentru ca nu este o zi favorabila investitiilor.



Leul

Va puteti ocupa de problemele financiare nerezolvate.

Daca vi se propune o colaborare, ar fi bine sa o acceptati, pentru ca va determina o schimbare in bine in viata dumneavoastra.

Ar fi bine sa va consultati cu partenerul de viata.



Fecioara

Sunteti nevoit sa faceti cheltuieli neprevazute.

S-ar putea sa va schimbati programul in ultimul moment, pentru a va ocupa de o problema urgenta a partenerului de afaceri.

Se anunta o zi deosebit de incarcata, asa ca va sfatuim sa va organizati cat mai riguros.



Balanța

Este momentul sa va concentrati atentia asupra problemelor din camin.

Va puteti baza pe intuitie, dar va sfatuim sa tineti cont si de parerile partenerului de viata.

Dupa-amiaza, o ruda va solicita sprijinul intr-o problema financiara.



Scorpionul

Astazi puteti rezolva o problema financiara care va framanta de mai mult timp.

In prima parte a zilei, este posibil sa vi se propuna o afacere care v-ar putea redresa bugetul.

Va recomandam sa evitati speculatiile de orice fel.



Săgetătorul

Aveti ocazia sa puneti in practica planurile in legatura cu o afacere rentabila.

Relatiile de prietenie au o evolutie buna, insa dorinta dumneavoastra de independenta ar putea genera tensiuni in familie. Va sfatuim sa fiti diplomat si sa nu refuzati dialogul cu membrii familiei.



Capricornul

Nu va grabiti sa incepeti o activitate noua pana cand nu le finalizati pe cele deja incepute.

Pentru a avea succes pe plan profesional, trebuie sa fiti perseverent si inventiv.

Din punct de vedere financiar, traversati o perioada de instabilitate. Va sfatuim sa evitati speculatiile.



Vărsătorul

Sunteti in forma si este momentul sa demarati noi activitati si sa va faceti planuri de viitor pentru camin.

Partenerul de viata si prietenii va incurajeaza si va ajuta.

Va sfatuim sa va detasati de problemele de moment si sa fiti mai optimist.



Peștii

Astazi va bucurati de o creativitate deosebita, care va poate ajuta mult la rezolvarea problemelor profesionale.

Ar fi bine sa tineti cont de sfaturile unei rude mai in varsta.

Relatiile pe plan sentimental sunt foarte bune. Atentie: aveti tendinta sa-i faceti reprosuri nemeritate persoanei dragi!