POZIȚIA în care dormi îți spune ce PROBLEME de SĂNĂTATE ai

Fiecare persoană are propriul „stil de dormit”, stil la care este foarte greu de renunțat.

Recunoaște-ți stilul și află care îi sunt dezavantajele:



Dormitul pe burtă

Acest stil de dormit poate îmbunătăţi digestia, dar este recomandat numai dacă ţi-ai dezvoltat tehnica de respiraţie şi anume respiraţia pe nas. Această poziţie a capului poate provocă dureri de spate, deoarece partea lombară a coloanei vertebrale nu are suport.



Poziţia fetus

Această poziţie este preferată de 60% din populaţie, dar acestă poziţie este dăunătoare coloanei vertebrale şi gâtului. Respiraţia va fi mult îngreunată, plămânii nu se pot umple de aer şi astfel oxigenarea creierului nu se va face în parametri normali şi astfel te vei trezi obosit.



Dormitul pe o parte, cu un braţ sub pernă şi celălalt lipit de corp

Această poziţie oferă cel mai bun suport pentru coloana vertebrală, păstrând corpul în poziţie dreaptă şi naturală. În acest fel se reduc durerile de spate şi scad şansele de apnee în somn.



Dormitul lateral pe partea dreaptă sau stânga

Dacă dormi pe partea dreaptă, ai mari şanse să experimentezi arsuri la stomac, iar cei care dorm pe partea stângă pun presiune asupra ficatului şi plămânilor. Dormitul pe partea stângă, se recomandă femeilor gravide – poziţia încurajează o mai bună circulaţie a sângelui fătului.



Poziţia soldat (dormitul pe spate)

Dormitul pe spate cu braţele pe lângă corp este considerată a fi cea mai bună poziţie pentru sprijinul coloanei vertebrale şi gâtului, cu condiţia de a nu pune sub cap prea multe perne.



Poziţia stea de mare

Dormitul pe spate cu braţele larg răspândite, indiferent dacă braţele sunt sau nu pe pernă, este foarte bun pentru coloana vertebrală şi nu contribuie la îmbătrânire pielii şi apariţia ridurilor. Poziţia „stea de mare”, poate provoca apariţia sforăitului.