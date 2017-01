Ce spun astrele azi, 5 ianuarie

Cuadratura Lunii cu Mercur poate predispune la tensionarea relatiilor sentimentale, la neintelegeri cu cei apropiati si la idei contradictorii. Astazi nu sunt recomandabile confruntarile de idei si, cu atat mai putin, certurile. Orice spuneti poate sa fie interpretat si sa duca la conflicte.



Berbecul

S-ar putea sa fiti mult mai sensibil si sa nu va simtiti in forma.

Va sfatuim sa evitati deciziile importante, sa nu semnati documente oficiale si sa nu faceti planuri de viitor.

Evitati discutiile in contradictoriu!



Taurul

Survin numeroase schimbari de program, deci nu este indicat sa va faceti un plan strict. S-ar putea sa aveti de facut cateva drumuri scurte, in interes de serviciu, spre nemultumirea partenerului de viata.

Va sfatuim sa va pastrati calmul, pentru a nu tensiona si mai mult relatiile sentimentale.



Gemenii

Nu va simtiti in deplinatea fortelor fizice si intelectuale, de unde si starea de nervozitate in care va aflati. Va sfatuim sa nu va asumati nici un risc, pentru ca aveti sanse minime sa reusiti.

Inarmati-va cu rabdare si controlati-va impulsivitatea!



Racul

Nu este o zi buna pentru calatorii si nici pentru afaceri. Starea de confuzie si simtul practic scazut va pot conduce la esecuri.

Relatiile sentimentale sunt bune, dar va sfatuim sa acordati mai multa atentie partenerului de viata.

Nu evitati comunicarea cu cei din jur, ca sa nu fiti inteles gresit!



Leul

Dimineata sunteti plin de energie si idei. Puteti avea succes plan social.

Aveti grija sa nu depasiti anumite limite din cauza entuziasmului, expunandu-va la accidente! Evitati discutiile in contradictoriu cu o femeie.

Dupa-amiaza va loviti de o problema sentimentala care ati crezut ca s-a rezolvat de la sine, dar care revine in actualitate.



Fecioara

Dimineata este posibil sa fiti irascibil si indispus. Va recomandam sa nu va ocupati de probleme care necesita rabdare si tact.

Cu toata dorinta de a fi convingator, este posibil sa intampinati neincrederea colegilor.

Acasa va bucurati de armonie si buna intelegere.



Balanța

Aveti tendinta sa va lasati dominat de sentimente si sa deveniti melancolic. Prin urmare, nici nu sunteti prea comunicativ.

Este posibil fiti nervos pentru ca va simtiti neglijat. Aceasta stare risca sa accentueze neintelegerile cu cei din jur.

Va sfatuim sa va auto-analizati si sa vedeti ce nu este in regula, de fapt.



Scorpionul

Sunteti stresat de ritmul intens de munca, deveniti irascibil si aveti tendinta sa va certati chiar si cu cei dragi.

Nu este exclus sa fiti si inhibat, pentru ca parcurgeti o perioada in care relatiile sentimentale nu sunt tocmai bune.

Va recomandam sa ascultati sfaturile unei persoane apropiate, de incredere.



Săgetătorul

Dimineata s-ar putea sa fiti mai incordat, din cauza problemelor pe care le aveti cu un coleg de serviciu sau cu un partener de afaceri. Va recomandam sa nu va certati, pentru ca nu aveti nimic de castigat.

Spre seara, situatia revine la normal iar relatiile parteneriale nu au de suferit.



Capricornul

Dimineata sunteti putin confuz, ceea ce ar putea sa va afecteze atat relatiile sociale, cat si cele sentimentale.

Va recomandam sa nu incepeti afaceri noi, chiar daca primiti propuneri tentante.

Dupa-amiaza, relatiile cu persoana iubita merg excelent.



Vărsătorul

S-ar putea sa aveti o zi tensionata din cauza divergentelor cu partenerul de viata.

Va recomandam sa amanati deciziile importante, pentru ca este posibil sa fiti confuz si sa nu va puteti concentra. Ar fi bine sa va puneti ordine in idei.

Fiti mai atent cu persoanele in varsta din familie!



Peștii

Sunteti nemultumit si aveti tendinta de a critica pe toata lumea. Va sfatuim sa va temperati, pentru a nu crea neplaceri celor din jur.

Nu incheiati nici un fel de contract sau de tranzactie!

Va recomandam sa fiti mai atent la problemele partenerului de viata.