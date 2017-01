Ce spun astrele azi, 4 ianuarie

Cuadratura Soarelui cu Pluton ar putea predispune la incalcarea autoritatii dumneavoastra. Va puteti confrunta cu neintelegeri din partea anturajului, cu minimalizarea opiniilor si importantei a ceea ce faceti. Pastrati-va calmul, s-ar putea sa aveti de invatat lectia modestiei.



Berbecul

Un barbat mai in varsta din familie va ajuta sa clarificati o neintelegere cu persoana iubita, aparuta din cauza problemelor financiare.

Va recomandam sa va pastrati optimismul si sa aveti rabdare. Atmosfera tensionata de azi este trecatoare.

In materie de afaceri, ar fi bine sa tineti cont de sfaturile unui prieten.



Taurul

Aveti foarte multa treaba, mai ales acasa, dar s-ar putea sa nu fiti prea bine dispus. Faptul ca nu va puteti respecta programul va enerveaza si riscati sa va luati la cearta cu cei din jur.

Nu va impuneti punctul de vedere in discutiile cu prietenii si cu persoana iubita! S-ar putea ca ideile dumneavoastra sa nu fie aplicabile in practica.



Gemenii

Sunteti plin de energie si aveti puterea sa terminati o lucrare inceputa mai demult.

Nu va grabiti sa refuzati propunerea de colaborare a unui prieten!

Va sfatuim sa evitati discutiile in contradictoriu, ce pot duce la o cearta cu partenerul de viata.



Racul

Se pare ca nu va simtiti prea bine si nu aveti chef sa va petreceti timpul liber impreuna cu prietenii.

Starea de apatie poate sa va creeze neplaceri in familie.

Incercati sa intelegeti problemele celor din jur, care asteapta mai mult decat le oferiti!



Leul

Va recomandam sa fiti atent la ce spuneti, mai ales daca va enerveaza cineva din anturaj. Aveti tendinta sa reactionati impulsiv.

Dupa-amiaza este posibil primiti o suma de bani de la o ruda. Partenerul de viata ar putea sa nu fie de acord sa cumparati un obiect de valoare.

Va sfatuim sa nu luati nici o hotarare in graba.



Fecioara

Dimineata s-ar putea sa fiti stresat la serviciu, din cauza unor lucrari urgente. Ar fi bine sa tineti cont de sfaturile colegilor.

Va sfatuim sa ii aratati persoanei iubite mai multa afectivitate. Nu puneti problemele profesionale pe primul loc!



Balanța

Este indicat sa va rezolvati problemele importante in prima parte a zilei, cand aveti mai multa energie.

Dupa-amiaza, dorinta dumneavoastra de libertate ar putea sa afecteze relatiile cu partenerul de viata. Exista riscul sa se ajunga la o cearta sau chiar la o despartire.

Va recomandam sa acordati mai multa atentie relatiilor sentimentale. Incercati sa fiti mai tandru!



Scorpionul

Aveti ocazia sa faceti schimbari importante in relatiile sentimentale. Dimineata faceti cunostinta cu o persoana deosebita, care va starneste interesul. Va recomandam sa nu va precipitati si sa va ascultati intuitia.

Tineti cont de sfaturile unui prieten cu multa experienta!



Săgetătorul

Dimineata s-ar putea sa fiti nemultumit din cauza unui partener de afaceri care va invidiaza. Cel mai bun lucru este sa va prefaceti ca nu observati nimic.

Spre seara, aveti tendinta sa va contraziceti cu toata lumea. Va recomandam sa va pastrati calmul.



Capricornul

Doriti sa faceti schimbari in casa, dar sunteti inteles gresit si se poate ajunge la un scandal. Va sfatuim sa apelati la calmul ce va caracterizeaza, pentru a clarifica situatia.

Dupa-amiaza sunteti nevoit sa faceti mai multe drumuri scurte pentru a rezolva o problema financiara.

Puteti sa va bazati pe intuitie.



Vărsătorul

Daca va pregatiti sa plecati intr-o calatorie, puteti fi linistit: totul va merge conform planurilor.

Relatiile cu prietenii sunt excelente. S-ar putea sa aveti discutii cu partenerul de viata daca refuzati ajutorul unei persoane mai in varsta din familie.

Va sfatuim sa fiti mai diplomat. Macar ascultati propunerile celor din jur!



Peștii

S-ar putea sa aveti probleme daca nu respectati cu strictete regulile de circulatie.

Nu este momentul sa incheiati tranzactii financiare si si sa luati decizii importante.

Acordati mai multa atentie persoanei iubite!