Ce spun astrele azi, 2 ianuarie

Conjunctia Venus-Luna predispune la confuzie in gandire si la lipsa de sociabilitate datorata de multe ori abundentei de sentimente contradictorii. S-ar putea sa aveti indoieli in privinta propriilor sentimente.Pentru a invinge aceasta stare de inhibitie este suficient sa aveti mai multa incredere in dumneavoastra.



Berbecul

S-ar putea sa suferiti pierderi financiare ca urmare a esecului unei afaceri in care v-ati pus mari sperante.

Relatiile cu partenerii de afaceri sunt tensionate si din cauza dificultatilor de comunicare.

Inarmati-va cu rabdare si evitati speculatiile financiare!



Taurul

Deveniti irascibil din cauza problemelor financiare. Daca nu va temperati nervozitatea, riscati sa jigniti un prieten.

Nu este o zi buna pentru a sustine examene sau proiecte si nici pentru calatorii.

Puteti, insa, sa petreceti momente placute in compania persoanei iubite si a celor tineri din familie.

Fiti prudent in afirmatii!



Gemenii

Intampinati mai multe obstacole si aveti impresia ca va irositi energia, ceea ce va creeaza o stare de nervozitate. Cei din jur va inteleg si incearca sa va ajute.

Relatiile cu persoana iubita au o evolutie favorabila. Spre seara, reusiti sa rezolvati impreuna o problema casnica.



Racul

Aveti tendinta de a reactiona impulsiv si riscati sa va indepartati partenerii de afaceri si prietenii. Ar fi bine sa dati dovada de mai multa diplomatie.

Va sfatuim sa va menajati sanatatea si sa sa va odihniti mai mult.

Acordati mai multa atentie problemelor personale ale membrilor familiei!



Leul

Un prieten nu isi respecta promisiunea facuta cu putin timp in urma, ceea ce va irita peste masura. Nu are rost sa va enervati, mai ales ca intarzierea s-ar putea sa aiba cauze obiective.

Daca veti da dovada de intelegere, veti evita o cearta sau chiar ruperea legaturilor de prietenie.



Fecioara

Astazi nu este indicat sa va ocupati de probleme care necesita mult tact. Sunteti irascibil si nu reusiti sa fiti convingator.

In schimb, relatiile cu partenerul de viata sunt foarte bune, iar cu sanatatea nu aveti probleme.



Balanța

Aveti de gand sa va asumati prea multe responsabilitati si s-ar putea sa nu le faceti fata singur.

Nu este o zi buna pentru afaceri. Riscati sa inregistrati pierderi financiare.

Daca plecati la drum, va recomandam sa fiti precaut si sa va verificati cu atentie masina si bagajele.



Scorpionul

In prima parte a zilei este posibil sa aveti dificultati de comunicare, ce va pot afecta relatiile sociale si sentimentale.

Nu este momentul sa incepeti noi activitati sau afaceri, oricat ar fi de tentante.



Săgetătorul

Va dedicati unor activitati intelectuale, cu riscul de a va indeparta de prieteni, dar satisfactia morala este deosebita.

Reusiti sa rezolvati toate problemele familiei.

Daca se iveste ocazia sa plecati intr-o calatorie, va sfatuim sa renuntati. Sunteti predispus la accidente.



Capricornul

Resimtiti o stare de inhibitie care va impiedica sa va exprimati clar. Din cauza dificultatilor de comunicare, este indicat sa amanati intalnirile programate pentru azi.

De asemenea, nu este momentul sa faceti investitii sau sa cumparati obiecte de valoare. Este posibil sa nu faceti cea mai buna alegere.



Vărsătorul

Dimineata s-ar putea sa fiti indispus din cauza unor mici probleme de sanatate si sa deveniti mai putin sociabil. Va sfatuim sa nu refuzati comunicarea cu prietenii si cu partenerul de viata.

Seara sunteti vizitat de o ruda care reuseste sa va redea buna dispozitie si sa destinda atmosfera din caminul dumneavoastra.



Peștii

Nu este o zi favorabila calatoriilor in interes de afaceri. Sansele de a obtine castiguri financiare sunt mici.

Relatiile sentimentale pot fi excelente, daca acordati mai multa atentie partenerului de viata.