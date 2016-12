„Cameleonul politic” Alexei Tulbure, ex-diplomatul controversat românofobo-comunist, tulbură din nou apele

În ultimii ani în Republica Moldova numărul așa-zișilor analiști, experți, comentatori, observatori, supraveghetori și alte rase înrudite a crescut ca ciupercile după ploaie, iar unele instituții de presă ”pun botul” la tot ce apare ”nou pe piață” chiar dacă spun ceea ce toți cunosc, doar că, eventual, un pic altfel ca să poată face un titlu pe care să-l vândă mai bine.



Uneori, unii jurnaliști mai tineri pur și simplu nu cunosct cine sunt de fapt unii din acești ”super-eroi” care au ieșit să se bată ”cu mâinile goale cu sistemul”. În alte cazuri, sau poate în majoritatea, anumite instituții de presă, care sunt controlate și plătite de anumite cercuri de interese politice, mafiotice și economice, îi citează de dimineață până seara pe aceeași ”experți independenți” care sunt plătiți din aceleași buzunare.



Însă e destul să răzuim un pic învelitoarea ca să vedem cine se ascunde în spatele lor. Un exemplu elocvent în acest sens este cazul așa-zisului expert, diplomat, politilog, activist civic, simpatizant politic, membru de partid și alte titulaturi cu care se laudă Alexei Tulbure și care e citat aproape că și la datele meteo de unele posturi de televiziune și alte instituții media. Nimeni însă nu amintește prin câte partide a trecut acesta, de câte ori s-a compromis și cum și-a schimbat opiniile în funcție de direcția ”vântului”.



Astăzi Alexei Tulbure apare ca un ”expert” anti-guvernare pro-europeană, după ce acum un an la Jurnal TV susținea sus și tare Platforma Demnitrate și Adevăr declarată pro-europeană, anticomunistă și chiar pro-România. Înainte de asta a participat activ la așa-zisele marșuri sociale ale Partidului Comuniștilor după ce se perindase pentru o perioadă scurtă de timp la Partidul Democrat care deja era la guvernare. Iar cine mai ține minte, Alexei Tulbure a fost unul din cei mai contestați și controversați ”diplomați” creați de Partidul Comuniștilor care aproape că a provocat un război diplomatic cu România.



În anul 2003, ca reprezentant al Moldovei la Consiliul Europei, Alexei Tulbure pur și simplu a aruncat în aer opinia publică din toată Europa prin atacurile sale virulente la adresa României. Sub motivul apărării ”identității moldovenești”, la care statul român ar fi atentat, Tulbure acuza Bucureștiul că atentează la ”existența statului moldovenesc”, etc. Pe cât de argumentate erau declarațiile sale ne putem da seama acum mult mai bine, când după 13 ani Republica Moldova există și e la fel de independentă precum era, iar dacă și există pericole acestea nu vin din partea României. "Alocuțiunea sa la ședința Comitetului de Miniștri al CE a provocat un adevărat scandal diplomatic. Potrivit insinuărilor acestuia, facute pe o tonalitate agresivă, România a fost acuzată că subminează suveranitatea R. Moldova. Tulbure s–a referit la suportul României pentru susținerea studierii limbii române și a istoriei României în școlile moldovenești, prin acestea promovând xenofobia și antisemitismul", se spunea într–un comentariu publicat atunci pe site–ul ADEPT.



Un pic mai târziu, Tulbure, fonda alături de ”eminența cenușie” a lui Vladimir Voronin – Mark Tkaciuk, Școala Antropolgică Superioară. Pe lângă faima proastă pe care a avut-o această instituție și toate suspiciunile de corupție care au planat în privința înființării și obținerii sediului acesteia, este interesant de remarcat ”pro-moldoveanul” Tulbure a acceptat să fondeze o instituție de învățământ în care practic nu era admisă limba română (sau moldovenească, cum preferă el s-o numească). ”La anticamera acestei universități am fost informați că toate grupele sunt cu predare numai în limba rusă și că oricine dorește să se înscrie la această instituție de învățământ superior din Moldova trebuie să cunoasca bine rusa”, scria în 2005 Ziarul de Gardă.



Tulbure și-a continuat ”cariera diplomatică” la ONU de unde a fost rechemat cu scandal tot de comuniști din cauza multiplelor încălcări și gafe pe care le-a comis. ”Alexei Tulbure, ex-reprezentantul permanent al Republicii Moldova la Organizația Națiunilor Unite (ONU), a fost rechemat din funcție pentru că a prejudiciat imaginea țării, a încălcat disciplina de lucru, a utilizat ineficient mijloacele financiare publice și a încercat să obțină acreditare permanentă în sediul ONU pentru o persoană ce nu este cetățean al Moldovei, dar pe care l-a prezentat ca pe consilier la reprezentanța Moldovei la ONU”, declara în martie 2009 fostul viceministru al afacrerilor externe și integrării europene Valeriu Ostalep, răspunzând la interpelarea unui deputat, după cum relata atunci Deca-press.



La scurt timp, Tulbure a încercat să-și găsească un ”locușor călduț” la PDM, de unde a fost alungat și a încercat să se apropie din nou de comuniști, aflați deja în opoziție, apoi a mers la Platforma DA a clanului Țopa, etc. Acum se prezintă ca ”expert independent”, luptător cu ”sistemul oligarhic” și corupția, după ce el însuși a fost învinuit de corupție în perioada când reprezenta Moldova la cele mai înalte foruri internaționale.