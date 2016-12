Ce spun astrele azi, 31 decembrie

Aspectele planetare de azi aduc profunzime in gandire, limpezesc ideile si incurajeaza sinceritatea. Planurile facute astazi au sanse mari de reusita, dar numai daca sunt bazate pe corectitudine. Evitati gandurile negative la adresa celorlalti!



Berbecul

Este posibil sa luati o hotarare importanta si definitiva, cu privire la ruperea unor relatii. In viitor, se va dovedi ca ati procedat corect.

Planurile dumneavoastra vor fi incununate de succes, dar va sfatuim sa aveti rabdare.

Acceptati munca in echipa!



Taurul

Sefii va apreciaza seriozitatea si ideile constructive. Nu este exclus sa fiti propus pentru o marire de salariu.

Puteti sa faceti planuri pe termen lung si sa investiti. Va recomandam sa profitati de conjunctura favorabila in care va aflati.

Nu va neglijati familia!



Gemenii

Dimineata aveti sanse sa va afirmati la serviciu. Din pacate, s-ar putea sa va atrageti invidia colegilor.

Nu este exclus sa aveti discutii cu persoana iubita, pentru ca acordati prea multa atentie activitatii profesionale.

Va recomandam sa nu neglijati problemele partenerului de viata.



Racul

Este momentul sa va ocupati de situatia financiara. Partenerul de viata va sustine si este convins ca veti reusi.

Aveti de semnat documente oficiale. Nu intampinati probleme deosebite, dar va sfatuim sa fiti prudent.



Leul

Sunt sanse sa aranjati o colaborare avantajoasa, care sa va aduca venituri considerabile.

Relatiile cu partenerul de viata urmeaza un curs ascendent. Va sfatuim sa nu va contraziceti cu o ruda mai in varsta, care doreste sa se amestece in viata dumneavoastra.

Fiti diplomat si bazati-va pe intuitie!



Fecioara

Profunzimea ideilor si ambitia va ajuta in activitatea profesionala si in afaceri.

Rezolvati cu usurinta toate problemele de la serviciu sau din familie. Va recomandam sa tineti cont si de parerile celor din jur.

Evitati speculatiile de orice fel!



Balanța

Aveti posibilitatea sa finalizati proiecte indraznete, mai ales in domeniul afacerilor. Sunt sanse mari sa evoluati pe plan profesional si social.

Prietenii va sustin, impresionati de entuziasmul si optimismul de care dati dovada.

Relatiile cu colaboratorii sunt foarte bune.



Scorpionul

Zi prielnica schimbarilor importante pe plan profesional. S-ar putea sa fiti propus pentru o plecare in strainatate, la un schimb de experienta sau un curs de perfectionare.

Aveti ocazia sa incheiati contracte avantajoase si sa faceti cunostinta cu persoane importante.

Va recomandam sa nu neglijati odihna, chiar daca sunteti invitat la o petrecere.



Săgetătorul

Pot aparea schimbari neasteptate in viata dumneavoastra.

Aveti prieteni care va sustin, la fel ca si familia.

Este o zi favorabila studiului, comunicarii si calatoriilor de afaceri.

Va recomandam sa va ascultati intuitia. Nu va asumati prea multe riscuri!



Capricornul

La serviciu, sefii va apreciaza ideile. Este posibil chiar sa fiti premiat.

Dupa-amiaza, s-ar putea sa aveti mici probleme de sanatate. Nu este cazul sa va faceti griji, dar va recomandam sa va odihniti.



Vărsătorul

Aveti toate sansele sa rezolvati problemele financiare ale familiei.

Sinceritatea va ajuta sa va consolidati relatiile si sa va faceti noi prieteni.

Va recomandam sa evitati discutiile in contradictoriu cu o femeie mai in varsta.



Peștii

Aveti mai multe intalniri de afaceri, care se vor dovedi fructuoase.

Dimineata primiti o veste buna, din cauza careia va schimbati planurile pentru maine.

Va recomandam sa nu va iesiti din fire. Nu va varsati nervii pe partenerul de viata!