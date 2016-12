Ce spun astrele azi, 30 decembrie

Sextilul Soarelui cu Neptun favorizeaza imaginatia si plutirea, predispune la vise romantice si la idei schimbatoare si nerealiste. Va sfatuim sa nu luati astazi decizii importante si sa evitati afacerile.



Berbecul

Sunteti nevoit sa luati o decizie dificila: acceptati sau nu un loc de munca mai bine platit, dar cu un program prelungit? Nu va grabiti sa dati un raspuns!

Va sfatuim sa nu luati in serios o cearta cu partenerul de viata. Maine nici nu veti mai sti de la ce a inceput.

Ascultati sfaturile unui prieten cu experienta!



Taurul

Dimineata aveti de facut mai multe drumuri scurte.

Este posibil sa aveti o discutie aprinsa cu partenerul de viata, pentru ca ati cheltuit prea mult. Faceti tot posibilul sa evitati o cearta!

Sunt sanse sa va imbunatatiti situatia financiara. Nu este exclus sa intrati in posesia unei mosteniri.



Gemenii

S-ar putea sa primiti o veste proasta, care va afecteaza viata sentimentala si va pune serios pe ganduri.

Va sfatuim sa fiti prudent si sa nu faceti promisiuni pe care nu puteti sa le respectati.

Evitati cearta cu o persoana mai in varsta, din cauza banilor!



Racul

S-ar putea ca sefii sa va reproseze ca nu v-ati facut bine treaba. Va sfatuim sa nu inventati justificari.

Aveti grija sa nu va descarcati nervii acasa!

Spre seara, va regasiti calmul si buna dispozitie cu prilejul unei intalniri cu prietenii.



Leul

Aflati ca trebuie sa plecati urgent intr-o delegatie. Aceasta schimbare de program nemultumeste intreaga familie, pentru ca aveati alte planuri.

Dupa-amiaza s-ar putea sa fiti indispus din cauza unui conflict cu o ruda mai in varsta. Va sfatuim sa va pastrati calmul.



Fecioara

Se pare ca aveti probleme financiare. Din cauza lor, este posibil sa nu va simtiti prea bine intr-un grup de prieteni.

Evitati discutiile in contradictoriu!

Va recomandam sa va ascultati intuitia si sa tineti cont de sfaturile unei femei mai in varsta.



Balanța

Pentru ca refuzati sa mergeti intr-o vizita la rude, relatiile cu partenerul de viata s-ar putea sa devina incordate.

Se pare ca nu aveti succes nici in afaceri. Va sfatuim sa evitati speculatiile financiare.

Limitati-va la activitati de rutina si menajati-va sanatatea!



Scorpionul

Va indispun schimbarile de la locul de munca. Va sfatuim sa va stapaniti nervozitatea, pentru ca riscati sa va complicati situatia.

Nu ridicati tonul la o persoana mai tanara din familie! In general, astazi este recomandabil sa evitati discutiile aprinse, pentru ca pot degenera in cearta.



Săgetătorul

Aveti de luat o decizie dificila.

Daca nu reusiti sa va faceti timp si pentru cei apropiati, riscati sa ajungeti la conflicte si chiar sa rupeti relatii vechi.

Partenerul de viata va reproseaza ca va ocupati de prea multe si ii neglijati pe cei mici.

Va sfatuim sa aveti grija de sanatate.



Capricornul

Sunteti inventiv si aveti o imaginatie debordanta. Va sfatuim sa va valorificati aceste atuuri in cariera si afaceri.

Tineti cont de sfaturile unui prieten!

Dupa-amiaza, relatiile sentimentale pot fi excelente. Totul este sa nu-i faceti persoanei iubite reprosuri nemeritate.



Vărsătorul

Sunt sanse sa primiti o suma mare de bani sau sa vi propuna o colaborare.

S-ar putea ca o vizita la prieteni sa nu decurga intocmai cum ati dori. Va sfatuim sa nu-i reprosati partenerului de viata ca a insistat sa mergeti in vizita.

Nu luati decizii in graba!



Peștii

Aveti tendinta sa fiti excesiv de critic la serviciu. Va ambitionati sa rezolvati o problema complexa si va deranjeaza lipsa de interes a celorlalti.

Dupa-amiaza va regasiti calmul si buna dispozitie. Sunt sanse sa va simtiti foarte bine printre prieteni. Va sfatuim sa va ganditi si la relaxare, nu numai la munca.