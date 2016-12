Primele afaceri ale lui Vlad Plahotniuc. Află cum a devenit unul din cei mai prosperi bussinesmani din ţară

Biografia integrală și CV-ul noului președinte al PDM, Vlad Plahotniuc, nu a fost disponibilă public mai mulți ani. Acest fapt a stârnit mai multe controverse atât în spațiul mediatic, cât și printre internauți. Acesta se pare că a hotărât să elimine orice dubiu care ar plana asupra reputației și integrității sale și a publicat pe blogul său întreaga sa biografie în care dezvăluie mai multe detalii despre viața sa. Unul dintre capitole descrie parcursul său în afaceri – de la lansarea anevoioasă până la postura de unul dintre cei mai de succes businessmani din țară.



„Am început să fac primii bani din activităţi de comerţ şi servicii, era o activitate total nouă pentru mine, căreia trebuia să-i aloc tot timpul şi energia pentru a o înţelege. (…) La vremea aceea, domeniul afacerilor era unul foarte neclar, a trebuit să experimentez mult până să-l înţeleg. Ca şi mulţi alţi compatrioţi, am făcut şi drumuri în fosta Iugoslavie, până să înceapă războiul, vânzând în pieţele din Belgrad şi Macedonia ceea pentru ce exista cerere atunci. Acolo am trecut prin momente extrem de complicate, erau lupte dure pentru un loc pe piaţa respectivă, cu indivizi care foloseau metode foarte agresive, care controlau piaţa prin teroare. Ei erau mulţi, nu le-aş fi făcut faţă răspunzând doar cu agresivitate. Asta m-a făcut să-mi pun mintea în mişcare şi atunci m-am convins, o dată în plus, cât de superioară este mintea, organizarea şi spiritul de echipă faţă de metodele violente, scrie Plahotniuc.



În continuare acesta povestește despre prima afacere serioasă ridicată de la zero în Republica Moldova. Este vorba de o tipografie care producea etichete pentru vinuri din țară și peste hotare. „Atunci a început, de fapt, lumea reală a afacerilor pentru mine, atunci am învăţat cum un proiect de business se construieşte pas cu pas, de la zero, cum se dezvoltă, ce înseamnă responsabilitatea de a avea un număr mare de angajaţi, pentru traiul cărora porţi răspundere”.



De asemenea Plahotniuc a relatat și experiența sa de gestionare a afacerilor în România și Italia, după care i-a fost încredințat să conducă echipa Petrom-Moldova, ca la câțiva ani după aceasta, compania să devină lider pe piață și unul din principalii contribuabili la bugetul de stat.



„Apoi au urmat afaceri în turism, media, imobiliare, pe care deja le-am putut încredinţa unei echipe de tineri profesionişti pe care mi-am format-o, iar majoritatea dintre ei sunt şi astăzi împreună cu mine”, își concluzionează președintele PDM relatarea despre cariera sa în business.