Ce spun astrele azi, 29 decembrie

Conjuctia Soarelui cu Luna - altfel spus, Luna noua - marcheaza inceputul unui nou ciclu al vietii. Un astfel de moment este favorabil demararii oricarei activitati. Daca aveti de gand sa incepeti ceva, acum este momentul. Nu amanati! Ceea ce incepeti azi va avea mari sanse de realizare.



Berbecul

Nu este o zi buna pentru semnarea documentelor oficiale.

Se pare ca ideile dumneavoastra nu sunt apreciate la adevarata lor valoare, dar acest lucru nu va afecteaza optimismul si nici dorinta de innoire.

Este o perioada favorabila relatiilor sentimentale si initiativelor cu privire la camin.



Taurul

Relatiile cu anturajul sunt bine aspectate si decurg fara probleme. In cursul diminetii, va face placere sa va intalniti cu o veche cunostinta.

Este o zi buna pentru a rezolva probleme mai vechi ale familiei. Aveti grija sa tineti seama si de dorintele celorlalti!



Gemenii

La locul de munca, s-ar putea sa intampinati dificultati care va indispun. Nu este cazul sa va ingrijorati. Totul se rezolva repede, cu ajutorul colegilor.

Dupa-amiaza sunteti decis sa faceti schimbari in camin. Familia este de acord cu initiativele dumneavoastra si va ajuta.



Racul

Treceti printr-o perioada favorabila pe plan sentimental, dar si al castigurilor materiale. Astazi aveti succes in tot ce faceti.

Relatiile cu partenerul de viata sunt foarte bune.

Pastrati-va realismul si evitati speculatiile financiare!



Leul

Va bucurati de armonie in famile si aveti succes in toate activitatile legate de camin.

Capacitatea de comunicare este excelenta si va ajuta sa rezolvati mai usor problemele.

Puteti face planuri de viitor. Ar fi bine sa tineti cont de sfatul unei persoane mai in varsta.



Fecioara

Sunteti nevoit sa va schimbati programul de mai multe ori. In prima parte a zilei, aveti de facut mai multe drumuri scurte in interesul partenerului de viata si pentru camin.

Astazi puteti rezova mai usor problemele financiare. Pentru luarea deciziilor importante, puteti sa va bazati pe intuitie.



Balanța

Vi se ofera noi perspective atat pe plan social, cat si sentimental.

La o petrecere cu prietenii, faceti cunostinta cu o persoana care va farmeca din prima clipa. Nu este exclus sa legati o prietenie de durata.

In cursul serii, o ruda apropiata va viziteaza pe neasteptate.



Scorpionul

Ar fi bine sa amanati intalnirile de afaceri planificate pentru astazi. S-ar putea sa aveti dficultati de comunicare.

Va sfatuim sa acordati mai multa atentie familiei.

Dupa-amiaza va pregatiti pentru o calatorie in interesul familiei, impreuna cu partenerul de viata.



Săgetătorul

Aveti mari sanse de reusita in toate activitatile legate de camin si de afaceri.

Partenerii de afaceri sunt de acord cu schimbarile pe care le propuneti, dar ar fi bine sa tineti cont si de parerile lor.

Nu va angajati in mai multe activitati in acelasi timp! Riscati sa nu duceti nimic la bun sfarsit.



Capricornul

Relatiile parteneriale sunt foarte bune.

Pe plan profesional, insa, starea de confuzie si atmosfera tensionata va predispun la greseli. Evitati discutiile in contradictoriu.

Va sfatuim sa acordati mai mult timp odihnei si activitatilor relaxante.



Vărsătorul

Intentionati sa faceti o vizita la rude. Va sfatuim sa o amanati, pentru ca exista riscul sa nu decurga asa cum v-ati dori.

In partea a doua a zilei, vi se propune o colaborare. Nu va pripiti in luarea unei decizii! S-ar putea sa fie ceea ce pare la prima vedere.



Peștii

Astazi va sfatuim sa va odihniti, chiar daca aveti multe probleme de rezolvat.

In prima parte a zilei sunteti tentat sa cheltuiti o suma mare de bani. Fiti prudent! Nu este un moment favorabil investitiilor.

S-ar putea sa faceti schimbari majore in camin, care se pot dovedi benefice pe plan sentimental.