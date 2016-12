Premierul Pavel Filip: Legea privind „miliardul” este deja un act juridic consumat, iar fără ea Republica Moldova nu ar fi obținut bani de la FMI, de la București și de la UE

Chiar dacă domnul Dodon provine din PSRM, care este un partid de stânga, nu era obligatoriu în funcția de președinte să pășească cu stângul, a declarat prim-ministrul Pavel Filip în cadrul ședinței Guvernului comentând inițiativa președintelui privind anularea legei ce prevede convertirea garanției Guvernului acordată BNM pentru creditele de urgență oferite celor trei bănci devalizate.



„Curtea Constituțională a examinat câteva sesizări cu privire la această inițiativă, printre care de la PSRM, și a fost respinsă. Ar fi bine ca președintele să fie la curent cu deciziile CC. Această lege este un act juridic consumat. În baza cestei legi deja s-au prevăzut bani în buget, s-au încheiat acorduri, anularea acestei legi nu poate produce efecte juridice”, a menționat premierul.



Filip a menționat că legea este deja un act juridic consumat, iar fără ea Republica Moldova nu ar fi obținut bani de la FMI, de la București și de la UE. „Adevărul este cu totul altul. Noi pentru anul viitor am prevăzut 650 de milioane de lei pentru acest credit de urgență. Dacă noi nu făceam nimic, noi nu obțineam zeci de milioane de euro de la București și de la FMI, și nici bani de la UE și Banca Mondială. Acești bani înseamnă drumuri, grădinițe, școli, proiecte sociale pentru cetățenii RM. Le recomand să uite de timpurile când erau în opoziție. Noi putem coabita cu președintele, dar putem și conlucra. Prefer să conlucrăm”, a conchis Filip.



„Toți acești i politicieni au vrut să pună pe umărul cetățenilor peste 2 miliarde de lei începând de anul viitor. Doar azi am semnat un proiect de 10 milioane. euro cu partenerii din Germania, bani care sunt oferiți drept grant. Chiar dacă realitatea este uneori dură, chiar dacă nu sunt atât de primite aceste legi, însă niciodată nu am mințit oamenii. Noi vrem o colaborare cu președintele Republicii Moldova”, a declarat Filip.



Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a semnat astăzi inițiativa legislativă cu privire la anularea Legii ce presupune trecerea pe umerii cetățenilor a rambursării miliardelor furate din sistemul financiar-bancar.