Ce spun astrele azi, 28 decembrie

Conjunctia Mercur-Soare poate determina schimbari profunde in modul de viata, in conceptii si credinte. Sa nu va surprinda daca observati ca se petrec astfel de schimbari! Sunt momente in care soarta impune schimbari majore.



Berbecul

La serviciu, sunteti incapatanat si colaborati greu cu colegii. Fiti mai flexibil!

Dupa-amiaza s-ar putea sa suferiti o dezamagire sentimentala. Va recomandam sa acceptati ajutorul prietenilor.



Taurul

Fiti mai precaut in afirmatii!

Atitudinea unui partener de afaceri va nemultumeste si va determina sa deveniti impulsiv.

Dupa-amiaza primiti o suma importanta de la o femeie mai in varsta. Partenerul de viata nu este de acord sa cumparati un obiect de valoare. Ca sa evitati un scandal, nu luati decizii la nervi!



Gemenii

Un coleg in care ati avut mare incredere va dezamageste profund.

Va recomandam sa fiti prudent si sa nu incepeti discutii in contradictoriu cu cei din jur.

Dorinta de independenta pe care o manifestati fata de prieteni ar putea sa va afecteze relatiile parteneriale.



Racul

O veste neplacuta in legatura cu o persoana apropiata va da peste cap tot programul. S-ar putea sa fiti nevoit sa plecati intr-o calatorie.

Prietenii va apreciaza pentru ca ii ajutati la nevoie. Partenerul de viata va sustine.

Nu neglijati odihna!



Leul

Dimineata s-ar putea sa fiti bulversat din cauza unor probleme de natura sentimentala.

Va recomandam sa acordati mai mult timp activitatilor casnice. Puteti sa va ocupati de reparatii, reamenajari etc.

Evitati discutiile in contradictoriu cu o rudenie care incearca sa-si impuna ideile.



Fecioara

Este posibil sa aveti o deziluzie in dragoste.

Sunteti mai emotiv decat de obicei si va este greu sa va exprimati in mod deschis. Nu refuzati comunicarea!

Ar fi bine sa va temperati orgoliul in relatiile cu prietenii, pentru ca riscati sa va treziti singur.



Balanța

Va preocupa situatia financiara si aveti tendinta sa neglijati relatiile sentimentale. Riscati ca partenerul de viata sa va reproseze ca sunteti indiferent.

Chiar daca nu stati prea bine cu banii, va sfatuim sa gasiti o cale de mijloc.

Va sfatuim sa evitati speculatiile.



Scorpionul

Un barbat mai in varsta va ajuta cu sfaturi si reusiti sa aplanati un conflict in familie.

Nu incercati sa va rezolvati singur toate problemele! Astazi nu va puteti concentra prea bine.

Va recomandam sa nu refuzati sprijinul unui prieten apropiat.



Săgetătorul

Dimineata sunteti indispus si comunicati mai greu cu anturajul si cu familia. Va recomandam sa va ordonati ideile.

Spre seara s-ar putea sa fiti invitat la o petrecere. Aveti ocazia sa faceti cunostinta cu o persoana care va juca un rol important in viata dumneavoastra.



Capricornul

Se pare ca dimineata aveti mult de alergat, pentru a rezolva probleme legate de o mostenire.

Dupa-amiaza va pregatiti pentru o calatorie lunga impreuna cu partenerul de viata.

Aveti idei originale, care se pot materializa in scurt timp. Puteti face planuri de viitor, dar va sfatuim sa aveti rabdare.



Vărsătorul

S-ar putea sa vi se ofere un nou loc de munca sau sa fiti promovat. Mai multe responsabilitati, dar si castigurile sunt mai mari.

Va recomandam sa va consultati cu partenerul de viata si sa cereti sfatul unei rude cu experienta.



Peștii

S-ar putea sa va loviti de probleme financiare. Nu este cazul sa va lasati demoralizat. Dupa-amiaza va surade norocul. Un fost coleg va propune o colaborare pe termen lung, din care puteti castiga bine.

Partenerul de viata va reproseaza ca nu va ocupati indeajuns de cei tineri din familie.