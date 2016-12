Ce spun astrele azi, 27 decembrie

Sextilul Soarelui cu Marte genereaza energii care pot fi folosite cu succes pentru punerea in aplicare a ideilor care necesita efort fizic mai mare si un anumit grad de risc. Daca aveti planuri bine puse la punct, puteti sa treceti la fapte. Astazi sunt sanse mari sa reusiti.



Berbecul

Puteti sa incepeti o activitate noua, mai ales pe plan social. Sunteti entuziast si va puteti baza pe sprijinul prietenilor si al persoanei iubite.

Daca aveti de luat decizii importante, tineti cont de sfaturile unei persoane cu experienta in acel domeniu!



Taurul

Se pare ca aveti probleme sentimentale si sunteti nevoit sa luati o hotarare transanta. Puteti sa va ascultati intuitia.

Apar rezultatele eforturilor din ultima perioada: castiguri financiare si afirmarea in societate. Sunt sanse sa va cumparati un obiect de valoare pe care vi-l doriti de multa vreme.

Va sfatuim sa nu incercati nici o speculatie.



Gemenii

Zi buna pe plan sentimental si social. In schimb, va recomandam sa fiti prudent la serviciu si in afaceri.

Nu este exclus sa aveti mici probleme cu banii, dar nu este cazul sa va ingrijorati.



Racul

Se anunta o zi cu mari satisfactii in societate si pe plan financiar.

Dupa-amiaza s-ar putea sa plecati intr-o calatorie neprevazuta, in interes de familie. Verificati cu atentie actele si bagajele inainte de a porni la drum!



Leul

Traversati o perioada favorabila din toate punctele de vedere. Este posibil sa obtineti un castig material important, dar nu fara efort.

Cu partenerul de viata va intelegeti perfect. S-ar putea sa mergeti intr-o vizita la prieteni.

Va sfatuim sa fiti cumpatat.



Fecioara

Sunteti plin de energie si aveti idei inspirate. Puteti avea satisfactii pe plan social si intelectual.

Afacerile se pare ca merg din plin, iar relatiile cu partenerii sunt bune.

Va recomandam sa fiti mai atent cu membrii familiei.



Balanța

S-ar putea sa intervina evenimente neprevazute si, de aceea, este indicat sa nu va planificati nimic important.

Va reintalniti cu prieteni vechi, care va invita sa le faceti o vizita.

Va sfatuim sa amanati intalnirile de afaceri si calatoriile lungi in interes personal.



Scorpionul

Aveti succes in toate activitatile casnice si va bucurati de sprijinul intregii familii.

Cei din jur va apreciaza pentru schimbarile pe care le promovati in afaceri si in societate. Nu incepeti mai multe treburi deodata si nu refuzati ajutorul prietenilor!

In privinta planurilor de viitor, este indicat sa va consultati cu partenerul de viata.



Săgetătorul

Incepeti ziua hotarat sa terminati o lucrare in casa.

Un barbat mai in varsta din familie va ajuta cu bani, dar incearca sa-si impuna punctul de vedere. Daca nu va straduiti sa evitati o cearta, riscati sa rupeti relatiile.

Dupa-amiaza primiti o veste buna de la o ruda apropiata.



Capricornul

Puteti avea un succes deosebit la intalnirile de afaceri. Sunt bine aspectate si relatiile cu familia si prietenii.

Dimineata va intalniti o persoana cu care nu v-ati vazut de mult timp.

Dupa-amiaza va ocupati de probleme familiale care nu sufera amanare. Va recomandam sa tineti cont si de dorintele celor mici.



Vărsătorul

S-ar putea sa aveti o mica neintelegere cu partenerul de viata. Va sfatuim sa rezolvati aceasta disputa cu blandete.

Spre seara, o vizita la prieteni va poate readuce armonia in cuplu si buna dispozitie. Aveti grija sa nu dati ocazia unor scene de gelozie!



Peștii

S-ar putea sa fiti putin confuz, din cauza problemelor sentimentale.

Nu va incapatanati sa va rezolvati singur toate problemele! Va sfatuim sa acceptati ajutorul celor apropiati.

Apeland la intelepciune, veti reusi sa evitati o cearta in familie.