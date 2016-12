Ce spun astrele azi, 26 decembrie

Sextilul planetei Venus cu Saturn aduce mai multa hotarare si intareste autodisciplina, mai ales in domeniul sentimental. Este un moment bun pentru a face ordine sau pentru a prinde curaj in vederea unor activitati indraznete sau a unor decizii majore in plan sentimental.



Berbecul

Aveti ocazia sa faceti schimbari importante in viata dumneavoastra, mai ales pe plan sentimental.

Dimineata aveti succes in afaceri, fiind favorizate si intalnirile cu prietenii. Va recomandam sa va organizati munca astfel incat sa nu neglijati problemele partenerului de viata.

S-ar putea sa fiti nemultumit de situatia financiara, dar nu este cazul sa va faceti griji.



Taurul

Se pare ca nu aveti timp sa va trageti sufletul, insa hotararea si autodisciplina va ajuta sa terminati tot ce v-ati propus.

Va sfatuim sa profitati de aceasta conjunctura favorabila, pentru ca puteti castiga atat pe plan profesional, cat si financiar.

Petreceti seara in mijlocul familiei si faceti planuri pentru concediu.



Gemenii

Este un moment favorabil pentru a incepe o activitate noua si a va asuma noi responsabilitati. Puteti avea succes in activitati intelectuale si aveti ocazia sa va afirmati in societate.

O persoana mai in varsta din familie va da sfaturi utile, dar ar fi bine sa tineti cont si de parerile partenerului de viata.



Racul

Dimineata sunteti hotarat sa va ordonati ideile si sa demarati o afacere impreuna cu un prieten. Va sfatuim sa acceptati sfaturile unei femei si ajutorul partenerului de viata.

Dupa-amiaza sunteti anuntat ca urmeaza sa plecati intr-o delegatie. Nu va enervati daca vi se modifica programul!



Leul

Reusiti sa va redresati bugetul cu ajutorul unei sume considerabile, pe care o primiti la serviciu. Puteti sa va faceti planuri pentru o calatorie in interes propriu si planuri de investitii pe termen lung.

Dupa-amiaza este posibil sa fiti invitat la prieteni. Nu-i refuzati!

Va sfatuim sa nu neglijati odihna, ca sa nu aveti probleme cu sanatatea.



Fecioara

Va cumparati un obiect de valoare, cu ajutorul unei rude apropiate.

La serviciu, sefii va apreciaza rezultatele, mai ales dupa ce reusiti sa rezolvati o problema delicata.

Va sfatuim sa evitati speculatiile financiare.



Balanța

Sunteti foarte hotarat si reusiti sa terminati cu bine o activitate importanta, inceputa zilele trecute.

Este momentul sa culegeti roadele muncii depuse in ultima vreme. Nu este exclus sa obtineti avantaje materiale si sa va afirmati in societate.

Va recomandam sa fiti prudent. Acordati mai multa atentie familiei si relatiilor sentimentale!



Scorpionul

Sunteti ambitios, iar asta se simte atat in activitatea profesionala, cat si in relatiile parteneriale. Aveti posibilitatea rezolvati usor problemele de serviciu si de acasa.

Va sfatuim sa dati dovada de mult tact si sa aveti rabdare. Tineti cont si de parerile partenerului de viata!



Săgetătorul

Aprecierile sefilor va pot atrage invidia colegilor. Partenerul de viata va reproseaza ca va preocupa prea mult problemele de serviciu.

Va sfatuim sa va pastrati calmul si sa nu plecati urechea la barfe. Discutati pe indelete cu partenerul de viata, ca sa lamuriti toate problemele!



Capricornul

Increderea in propriile forte va stimuleaza spiritul de initiativa. Aveti calitati de bun organizator si se pare ca nimic nu poate sa va stea in cale.

Relatiile cu partenerul de viata sunt armonioase si petreceti clipe placute in familie. Va sfatuim sa nu va supraestimati.



Vărsătorul

Aveti ocazia sa faceti pasi importanti in afaceri si in societate.

Dimineata aveti ocazia sa incheiati un contract avantajos. Inarmati-va cu rabdare, pentru ca rezultatele se vor vedea mai tarziu.

In curand veti fi deosebit de apreciat in societate.



Peștii

Sefii va recunosc competenta, dar sa nu va asteptati la aprecierea colegiilor!

Nu este recomandabil sa spuneti chiar tot ce ganditi! Cei din jur nu vor fi incantati.

Dupa-amiaza este posibil sa plecati cu partenerul de viata intr-o vizita.