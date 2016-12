Ce să bei înainte de culcare, ca să slăbești

Când vrei să slăbești, nu doar dieta și mișcarea te ajută. Vezi ce poți să bei înainte de culcare ca să topești grăsimea.



O băutură ce conține doar ingrediente naturale te ajută să scapi de grăsimea de pe burtă și să obții silueta pe care ai visat-o. Trebuie să o bei zilnic, înainte de culcare, pentru a vedea rezultatele, potrivit healthyfoodhouse.com.



Grăsimea de pe burtă este cel mai greu de eliminat, însă nu ai motive să te lași bătută. Metabolismul nostru funcționează mai încet în timpul zilei, iar băutura pe care îți propunem să o prepari îți va ajuta organismul să ardă calorii mai repede și va accelera metabolismul în timpul somnului. Nu ai nevoie decât de câteva ingrediente.

Mod de preparare



Pentru acest suc ai nevoie de:



O lămâie.

O linguriță de ghimbir ras.

O linguriță de suc de aloe-vera.

Un castravete.

O legătură de pătrunjel sau coriandru.

Un pahar cu apă.



Amestecă toate ingredientele într-un blender și consumă băutura proaspătă. Pe lângă faptul că vei scăpa de grăsimea în exces, te vei trezi plină de energie.



Cum te ajută această băutură



Ingredientele pe care le folosești pentru a prepara sucul de slăbit conțin substanțe care îți ajută organismul să scape de grăsime.



Lămâile sunt foarte eficiente în eliminarea toxinelor care s-au adunat în corp. Datorită acestor proprietăți, metabolismul este acceletat, din moment ce grăsimea este topită, iar organismul este curățat de impurități.



Toți compușii care se găsesc în ghimbir previn mâncatul în exces și topesc grăsimea de pe burtă. În plus, acest ingredient previne constipația și accelerează metabolismul.



Castraveții sunt cei mai eficient în topirea kilogramelor în plus. Au o cantitate mare de apă și de fibre, iar partea cea mai bună este că sunt foarte săraci în calorii. Un castravete are 45 de calorii și au un gust răcoritor.



Sucul de aloe-vera este o sursă naturală de antioxidanți, care încetinește înmulțirea radicalilor liberi și reduc procesul inflamator. În plus, stimulează rata metabolică, ajutându-te să consumi energia. Acest proces stabilizează și reduce indexul masei musculare.



Pătrunjelul și coriandrul au foarte puține calorii, multe vitamine, minerale și antioxidanți, iar partea cea mai bună este că te ajută să slăbești. Aceste două condimente te scapă și de apa în exces, fără să producă balonare sau disconfort abdominal.



Pe lângă această băutură, este indicat să ai un stil de viață sănătos, din care să lipsească dulciurile, băuturile carbogazoase sau alimentele procesate. Este important să faci 30 de minute de mișcare în fiecare zi și să reziști poftelor nesănătoase care pot apărea în timpul zilei. Astfel, nu vei avea doar o siluetă de invidiat, ci și o sănătate de fier.