Vlad Plahotniuc: PDM nu trebuie să fie un partid la televizor, dar un partid printre oameni

Noul președinte al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, ales sâmbătă cu unanimitate de voturi în această funcție, a primit votul de încredere al colegilor săi după ce a prezentat o viziune clară și revoluționară de dezvoltare a formațiunii și de transformare a acesteia într-un partid puternic, dar care să răspundă nevoilor și cerințelor alegătorilor.



PDM nu trebuie să fie un partid la televizor, dar un partid printre oameni, i-a îndemnat Plahotniuc pe colegii săi. „Cel mai bun loc, pe care PDM-ul trebuie să-l ocupe ca să fie aproape de oameni, nu este pe scena politică, nu este în lumina reflectoarelor unde fiecare partid îşi joacă rolul şi aşteaptă apoi aplauzele. Nu pe scena politicii trebuie să ne înghesuim noi de rând cu alte partide, dar trebuie odata să coborâm între oameni, să nu-i mai privim de sus, căci asta e marea greşeală care ţine partidele departe de oameni!”, a declarat Vlad Plahotniuc în discursul său pe care l-a publicat pe blog .



Timpurile se schimbă, oamenii au nevoie de alt fel de politicieni, iar PDM trebuie să fie formațiunea care să-i furnizeze. „Timpul pretinşilor eroi politici şi a aventurierilor a trecut. Oamenii au început deja să-i schimbe pe politicieni, dacă ultimii nu le-au înţeles aşteptările. A venit momentul ca PD să vină cu o nouă modalitate de a face politică, condiţionată tocmai de schimbările pe care oamenii le cer”, potrivit liderului PDM.



Vlad Plahotniuc s-a referit și la contextul politic actual, menționând că PDM este principalul partid de la guvernare, ceea ce îi oferă multe oportunități, dar și responsabilitate și provocări și necesitatea reformelor.



„Vreau să vă spun că o responsabilitate importantă, o reformă pe care urmeaza să o promovăm, daca vrem sa ne modernizam, trebuie să fie şi schimbarea de mentalitate. Consider ca Partidul Democrat trebuie să fie partidul care contribuie substanţial la această schimbare de mentalitate şi este un obiectiv pe care mi-l asum în cadrul proiectului meu politic. Cred că depolitizarea instituţiilor statului, despre care s-a vorbit atât, se poate aprofunda substanţial şi prin această schimbare de mentalitate”, consideră Vlad Plahotniuc.



El menționează că este nevoie de reforme instituționale importante și ale clasei politice pe care le va promova. „PDM-ul va veni cu o iniţiativă de reformare a clasei politice, începând de la: a.optimizarea Parlamentului şi a Guvernului, transmiterea reală în mâna poporului a controlului asupra Parlamentului”.



Partidul Democrat trebuie să devină partidul care preia activ agenda reală a oamenilor şi o implementează zi de zi, cu ajutorul colegilor noştri din Guvern si Parlament, a concluzionat liderul PDM.



„Noi suntem priviţi ca promotori ai unor reforme dificile, pe alocuri dureroase, dar extrem de necesare pentru economia ţării. Deci suntem un partid care a făcut şi face ceea, ce nu au făcut alţii. Ei, din raţiuni electorale, nu îndrăzneau să facă aceste reforme, noi însă, am avut curajul şi caracterul să le facem din raţiuni strategice pentru ţară. Timpul va demonstra că am avut dreptate, şi dacă nu acum, atunci mai târziu, cu siguranţa, oamenii, ne vor înţelege. Eu propun să mergem în continuare pe această strategie – a curajului şi a caracterului în acţiuni, dar şi a responsabilitaţii directe faţă de cetăţeni”, i-a îndemnat Vlad Plahotniuc pe participanții la Congresul VIII al Partidului.