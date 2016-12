Dumitru Diacov, președintele de onoare al PDM, la Congresul al VIII al formațiunii: Fără mobilizare nu este posibil ca o ţară să se dezvolte. Misiunea asta este a Partidului Democrat

Președintele de onoare al PDM, Dumitru Diacov, a participat și la cel de-al VIII-lea Congres al formațiunii, În discursul său, acesta a subliniat importanța mobilizării partidului pentru a dezvolta țara. De asemenea, Diacov a îndemnat fiecare membru al PDM să informeze populația despre faptul că Moldova este o țară care poate fi dezvoltată doar printr-un efort comun.



„A venit timpul bilanţului ca să vedem ce am reuşit în aceşti patru ani de zile. Atunci când faci parte dintr-un partid care este responsabil pentru lucrurile care se produc în ţară, sunt convins că fiecare dintre cei delegaţi au foarte multe de spus. Nu poţi să fii membru al PDM într-o ţară cu multe probleme şi să dormi liniştit, să te trezeşti şi să fii fericit. Congresul nostru este o etapă importantă pentru fiecare dintre noi. PDM în aceste zile a împlinit 20 de ani. De 20 de ani suntem pe scena politică moldovenească. Vreau ca noi toţi să conştientizăm ce înseamnă Partidul Democrat, cum noi l-am gândit şi cum ne gândim ca el să rămână mai departe. Nu există ţară în această lume în care să există asemenea baricade cum sunt în Republica Moldova. Fără mobilizare nu este posibil ca o ţară să se dezvolte. Misiunea asta este a Partidului Democrat. Asta trebuie să înţeleagă fiecare membru de partid, fiindcă noi putem să ne mişcăm înainte. Noi suntem o ţară mică. Putem să ne mobilizăm”, a declarat Diacov.



Totodată acesta ținut să accentuieze importanța dorinței cetățenilor Republicii Moldova, și anume liniștea și stabilitatea în țară. El a îndemnat spre mai puțină demagogie și spre mai multe fapte concrete.



„PDM trebuie să informeze populaţia şi să spună că Republica Moldova este o ţară care poate fi dezvoltată printr-un efort comun. PDM este cel mai organizat partid, care are structuri în toate localităţile în Republica Moldova, care are sute de primari, conducători de instituţii de învăţământ, de medicină. Lumea aşteaptă de la PDM un program de dezvoltare pentru viitor.



Noi trebuie să ne asumăm această răspundere ca economia ţării să lucreze, iar oamenii să fie fericiţi. Mai puţine declaraţii, mai puţină demagogie şi mai multe fapte. Pentru că faptele vor crea o atmosferă sănătoasă în relaţiile cu celelalte ţări.



Noi suntem unicul partid care a demonstrat că este capabil să facă paşi. Noi am avut această responsabilitate şi ne-am gândit la partid în primul rând. Este un partid absolut necesar Republicii Moldova”, a adăugat Președintele de onoare al PDM, Dumitru Diacov.