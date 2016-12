Premierul Filip, la cel de-al optulea congres al PDM: Mulţumtsc pentru încrederea acordată Guvernului şi îmi doresc să nu mai gestionăm crize, ci să dezvoltăm Moldova

Partidul Democrat a convocat astăzi cel de-al optulea congres al formaţiunii. În cadrul evenimentului, premierul Pavel Filip a mulţumit tuturor pentru încrederea acordată Guvernului condus de dumnealui. Totodată, şeful Executivului a spus că îşi doreşte ca în anul 2017-2018 să nu se mai gestioneze crize, ci să dezvolte Republica Moldova.



"Dragi colegi, stimaţi invitaţi, mă bucur să vă revăd, să ne privim în ochi mulţumiţi, pentru că toţi care şi unde aţi activat, aţi dat tot ce e mai bun. A fost un an greu, dar vreau să mulţumesc tuturor pentru încerederea pe care mi-aţi acordat-o atunci când am fost înaintat în funcţia de premier al ţării.



A fost un an dificil pentru Moldova, aş cataloga activitatea noastră prin prisma primei vizite, dar şi a ultimei vizite efectuate la Bruxelles, dar şi prin prisma întrevederilor pe care le-am avut cu partenerii externi şi cei ai FMI.



Vreau să vă spun că nu fiecare formaţiune şi-ar fi asumat această responsabilitate de a guverna Moldova. La început de an, Moldova era într-un blocaj de finanţare din exterior, acum finalizăm acest an cu încrederea restabilită din partea parternerilor externi, cu banii deblocaţi de la UE.



Vreau să vă aduc două veşti bune: anul acesta până la sfârşit s-au acumulat 500 milioane de euro, bani pentru proiecte şi cea de a doua veste este că am reuşit să deblocăm finanţări pentru anul viitor.



Mulţumesc parlamentarilor pentru suportul pe care l-am avut pe parcursul întregului an. E adevărat că PDM ca oricare formaţiune mereu a optat pentru a avea funcţia de conducere în stat. În acest an, PDM a obţinut cele mai multe funcţii din istoria formaţiuni, doar că pentru noi nu a fost şi nu este scopul de a deţine o funcţie, ci e important ca aceste funcţii sunt cel mai important instrument pentru a schimba lucrurile în R. Moldova.



Îmi doresc ca în 2017-2018 deja să nu mai gestionăm crize, ci să dezvoltăm Republica Moldova", a precizat Filip.



PUBLIKA.MD menţionează că aproximativ 1.000 de delegați din toate raioanele țării, membri ai Partidului Democrat din Moldova, s-au reunit în această dimineață în Chișinău, la Congresul VIII al formațiunii.



Evenimentul se desfășoară la Palatul Republicii, unde au sosit, încă de la primele ore ale dimineții, reprezentanți ai partidului din teritoriu, dar și lideri ai formațiunii.



Alături de Partidul Democrat din Moldova, la eveniment participă și invitați din partea altor partide politice, reprezentanți ai mediului academic și cultural, precum și reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat la Chișinău.



Totodată, oaspeți de seamă din partea mișcării social-democrate internaționale au venit să salute evenimentul Partidului Democrat. În sala Congresului se află Luis Ayala, secretarul general al Internaționalei Socialiste, Victor Ponta, vicepreședinte al Internaționalei Socialiste, Președinte al Comisiei Afaceri Europene din Parlamentul României, Sonja Lokar din partea Partidului Socialiștilor Europeni, precum și mai mulți lideri de social democrați din Georgia, Ucraina și România.



Întrunirea democraților a început cu intonarea imnului de stat al Republicii Moldova, de către Ana Cernicova, solistă a Teatrului Național de Operă și Balet “Maria Bieșu”.



Punctul principal pe agenda congresului de astăzi este alegerea noii conduceri a PDM – președintele partidului, prim-vicepreședintele și Consiliul Politic Național. De asemenea, în cadrul întrunirii se va adopta noul statut al partidului și va fi votată rezoluția politică a PDM.